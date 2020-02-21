Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Almanya'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendi

'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendi

'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk kökenlilerin isimleri belli oldu. Alman makamları, daha önce ırkçı teröristin katlettiği 9 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğunu duyurmuştu. Yetkililer bu sayıyı 4 olarak güncelledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:27 ABONE OL
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendi

Irkçı terör saldırısında Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar hayatını kaybetti, Bilal Gökçe ve Muhammet Beyazkendir de yaralandı.

Almanya'yı kana bulayan ırkçı Tobias Rathjen'in mektubunda korkunç detaylar!

Terör kurbanlarının cenazeleri ise adli tıp kurumuna gönderildi.

Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video

IRKÇI TERÖRİSTİN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ırkçı saldırıyı gerçekleştiren Tobias R'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: Almanya'daki ırkçı saldırıların ardından ayrıntılar ortaya çıktı! Teröristin babası da...

Görüntülerde, günler öncesinden yeşil montuyla katliam yapacağı mekanlarda keşif yaptığı belirlenen ırkçı teröristin, Midnight nargile kafede Sedat Gürbüz'ü öldürdükten sonra yine yeşil montuyla koşarak kaçtığı görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN