Almanya'daki ırkçı terör saldırısında öldürülenlerin kimlikleri belirlendi

Irkçı terör saldırısında Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin ve Ferhat Ünvar hayatını kaybetti, Bilal Gökçe ve Muhammet Beyazkendir de yaralandı.

Terör kurbanlarının cenazeleri ise adli tıp kurumuna gönderildi.

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IRKÇI TERÖRİSTİN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ırkçı saldırıyı gerçekleştiren Tobias R'nin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, günler öncesinden yeşil montuyla katliam yapacağı mekanlarda keşif yaptığı belirlenen ırkçı teröristin, Midnight nargile kafede Sedat Gürbüz'ü öldürdükten sonra yine yeşil montuyla koşarak kaçtığı görülüyor.