Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video
Son dakika haberi... Almanya'da Türklere ait bir nargile kafe salonuna otomatik silahla saldırı düzenlendi! Otomatik silahla düzenlenen saldırıda 5'i Türk 10 kişinin öldüğü açıklandı. Polis Alman vatandaşı bir saldırganı ölü olarak ele geçirdiğini açıklarken dehşetin yaşandığı olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı.
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