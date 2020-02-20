Video Haber Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video

Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video

Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video
20.02.2020 | 09:21

Son dakika haberi... Almanya'da Türklere ait bir nargile kafe salonuna otomatik silahla saldırı düzenlendi! Otomatik silahla düzenlenen saldırıda 5'i Türk 10 kişinin öldüğü açıklandı. Polis Alman vatandaşı bir saldırganı ölü olarak ele geçirdiğini açıklarken dehşetin yaşandığı olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 06:30
Son dakika! Almanya'da Türklere ait kafeye silahlı saldırı: 10 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı | Video 20.02.2020 | 09:21
Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü | Video 01:14
Almanya'da silahlı saldırı: 8 ölü | Video 20.02.2020 | 09:23
İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video 01:43
İstanbul'da metro seferlerinde aksama! | Video 20.02.2020 | 09:14
Tartıştığı arkadaşlarının üstüne TIR sürdü | Video 01:06
Tartıştığı arkadaşlarının üstüne TIR sürdü | Video 20.02.2020 | 09:10
AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş canlı yayında flaş açıklama Askerde olan oğlumla tehdit edildim 05:21
AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş canlı yayında flaş açıklama "Askerde olan oğlumla tehdit edildim" 20.02.2020 | 08:57
Son dakika! HSK, Gezi Parkı olayları davasında beraat kararı veren 3 hakim için inceleme ve soruşturma izni verdi | Video 03:21
Son dakika! HSK, Gezi Parkı olayları davasında beraat kararı veren 3 hakim için inceleme ve soruşturma izni verdi | Video 19.02.2020 | 18:13
Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video 03:10
Kocaeli'de cep telefonu almak isteyen genç kıza cinsel ürün şoku! | Video 19.02.2020 | 17:53
AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video 07:02
AK Parti Grup Başkanvekili'nden Gezi olayları davası kararı hakkında flaş açıklamalar | Video 19.02.2020 | 17:10
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli olan bu skandal oyun için harekete geçti... Gençler sakın bu oyuna gelmeyin | Video 00:11
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli olan bu skandal oyun için harekete geçti... Gençler sakın bu oyuna gelmeyin | Video 19.02.2020 | 16:34
Son dakika! Merkez Bankası'ndan flaş Şubat 2020 faiz indirimi kararı! | Video 11:01
Son dakika! Merkez Bankası'ndan flaş Şubat 2020 faiz indirimi kararı! | Video 19.02.2020 | 14:16
Sahte bal nasıl anlaşılır? Kardiyoloji Uzmanı Doktor'dan sahte ve gerçek balı anlama yöntemi | Video 03:23
Sahte bal nasıl anlaşılır? Kardiyoloji Uzmanı Doktor'dan sahte ve gerçek balı anlama yöntemi | Video 19.02.2020 | 16:05
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 00:19
Sancaktepe'de korkutan yangın: 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:37
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 02:29
Son dakika: Sancaktepe'de bir evde yangın çıktı, 2 kişi mahsur kaldı | Video 19.02.2020 | 15:44
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 09:00
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Ankara'da | Video 19.02.2020 | 15:43
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 01:38
Kentin ortasında pompalı tüfekle dehşet... Yaşananlar kameraya böyle yansıdı 19.02.2020 | 15:38
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 04:09
Tavuklarını yemek isteyen tilkiyle dakikalarca sohbet etti | Video 19.02.2020 | 15:35
Danilo şefin sözleri herkesi şaşırttı! Ünlü şef Danilo Zanna: Maymun beyni yedim | Video 00:20
Danilo şefin sözleri herkesi şaşırttı! Ünlü şef Danilo Zanna: "Maymun beyni yedim" | Video 19.02.2020 | 15:29
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 01:10
Ucuz ekmek sattı, mahkemelik oldu! | Video 19.02.2020 | 15:33
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan An meselesi demişti' TSK, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! | Video 02:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan "An meselesi" demişti' TSK, İdlib'de mevzi hazırlamaya başladı! | Video 19.02.2020 | 15:29
Gıda seferberliği bugün de devam ediyor! 81 il'de 7 bin gıda polisi sahada | Video 03:52
Gıda seferberliği bugün de devam ediyor! 81 il'de 7 bin gıda polisi sahada | Video 19.02.2020 | 15:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN