Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada, savcı, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep emişti.