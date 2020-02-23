Kuzey Ege’de gurur günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapımı tamamlanan 96 kilometrelik Kuzey Ege Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi. Buruncuk Menemen Gişeleri'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, otoyulun İzmir Çandarlı arasını 1,5 saatten 40 dakikaya indirdiğini belirterek, "Zamandan ve yakıttan sağlandığı tasarrufla çevreye ve tarihe duyarlı otoyol projesinin ülkemize çok büyük katkısı olacak. 2020 değerlerine göre ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor" dedi. Otoyolun ülkemize, İzmir'e ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

İzmir'de yapımı tamamlanan Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak! | Video



TRAFİĞİ DE RAHATLATACAK: İzmir'i Petkim ve Tüpraş başta olmak üzere büyük sanayi tesislerinin bulunduğu Aliağa ile en önemli limanlardan biri olan Çandarlı'ya bağlıyoruz. Bu bölgede ortaya çıkan yoğunluk şehir içi trafiğin de sıkışmasına yol açıyordu. Otoyolumuzun geçtiği tüm güzergahlarını rahatlatıyoruz. Ege'de tatil yöreleri trafiğine de büyük rahatlama getirecek otoyolun geçtiği bazı antik eserler için özel koruma sağlandı. Larissa Antik Kenti bir tünelle geçildi. Bir başka antik kent de arkeolojik köprüyle korundu. Bugün Koyundere, Aliağa ve Çandarlı kısmını hizmete açarak bağlantı yolları ile birlikte 96 kilometrelik projeyi bitiriyoruz. Toplam yatırım maliyeti 455 milyon Euro olan proje 14 köprülüğü kavşağı, bir tüneli, 38 köprüsü, 8 viyadüğü ile İzmir'e yakışır oldu.

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Çandarlı otoyolu İzmir, Aydın, Çeşme projelerinin devamı niteliğindedir. İzmir'e kadar uzanan Bursa İstanbul otoyolu da daha etkin şekilde kullanılabilecek. Zamandan vakitten ve yakıttan sağlandığı tasarrufla çevreye ve tarihe duyarlı otoyol projesinin ülkemize çok büyük katkısı olacak. 2020 değerlerine göre ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor.



KILIÇDAROĞLU'NU ÇAĞIRDIK, GELMEDİ

Çandarlı Otoyolu'nun açılış töreninde İzmir milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdik. İzmir milletvekili olan Kılıçdaroğlu'na meclisteki kürsümüzden bu çağrıyı yaptım. Maalesef aramızda yok. İnşallah önümüzdeki dönemde bu anlayışla İzmir'i çok daha büyük projelerle donatmaya devam edeceğiz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizimle icraat konusunda yarışacak birileri varsa buyursun çıksın karşımıza. Hodri meydan diyoruz. Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte 5 hastane inşaatı devam ediyor. 19 bin 500 konut projesini TOKİ ile hayata geçirdik. İzmir'i Gördes barajı ile suya kavuşturduk. Halbuki bu görev İzmir Büyükşehir Belediyesi'nindi. Yapmadılar, yapamadılar. Onu da biz yaptık.

Türkiye'nin terörden ekonomiye kadar geniş bir alanda verdiği mücadele yeni bir İstiklal Harbi'dir. Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız bir mücadele ile karşı karşıyayız. Milletimiz durumun farkında ve tüm gücüyle yanımızda. Karşımızda bir ittifak vardır. Bu ittifakın bir ayağı içerde bir ayağı dışarıda. Türkiye Suriye'de Libya'da Akdeniz'de kritik mücadele verirken, içeride ortaya atılan itiraflara cevap vereceğiz ama asıl işlerimize de dört elle sarılacağız.



KENDİ YOLUMUZU ÇİZİYORUZ

Putin, Macron ve Merkel ile görüşmeler yaptık. Masada olduğumuzu her tarafa duyuracağız. Bundan sonra yol haritamızı belirledik. Tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi kendi yolumuzu çizmekle bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz. Sıkı ve dik duralım.



YENİ OTOYOLLA TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEDE

2017'DE temeli atılan, geçen yıl 30 Ekim'de hizmete alınan 56 kilometresi otoyol ve 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 km'lik Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu Çandarlı'ya gidiş gelişlerde trafik keşmekeşi yaşayan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Çeşme ve Aydın otoyollarının devam niteliğinde olan proje İzmir'in turizm potansiyeline de büyük katkı sağlayacak. Trafik kazalarını azaltan otoyolu 2 aylık süreçte 318 bin 922 araç sürücüsü kullandı. Bu geçişlerden de 5 milyon 679 bin 725 lira 50 kuruşluk gelir elde edildi. Bölgedeki ağır vasıta trafiğine hizmet eden otoyolla; trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin artırıldığına dikkat çeken yetkililer, yeni açılan yolla seyahat sürelerinin de kısaltıldığını, yöredeki turizm ve sanayinin gelişimine önemli katkı sağlandığını belirtti.



96 KİLOMETRELİK OTOYOL

Kuzey Ege Otoyolu projesi kapsamında 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşak, 38 köprü, 8 viyadük, bir tünel yapıldı.