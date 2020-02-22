İzmir'de yapımı tamamlanan Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak! | Video
Bugün gerçekleştirilecek olan Kuzey Ege Otoyolu açılışı için töreni için hazırlıklar tamamlandı. İzmir'de yapımı tamamlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yolları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Projenin ulaşıma açılması ile İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafeyi yaklaşık 40 dakikaya indirecek..
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