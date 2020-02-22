Video Haber İzmir'de yapımı tamamlanan Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak! | Video

İzmir'de yapımı tamamlanan Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak! | Video

İzmir'de yapımı tamamlanan Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak! | Video
22.02.2020 | 13:48

Bugün gerçekleştirilecek olan Kuzey Ege Otoyolu açılışı için töreni için hazırlıklar tamamlandı. İzmir'de yapımı tamamlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yolları bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Projenin ulaşıma açılması ile İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafeyi yaklaşık 40 dakikaya indirecek..

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma | Video 03:19
Son dakika: Ceren Damar'ın katilini savunan avukata soruşturma | Video 22.02.2020 | 15:00
İzmir'de yapımı tamamlanan Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak! | Video 03:02
İzmir'de yapımı tamamlanan Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak! | Video 22.02.2020 | 13:48
İngiliz BBC'den Türkiye'ye yine karalama kampanyası! Geçinemiyorum dedi yatta fotoğrafı çıktı | Video 00:57
İngiliz BBC'den Türkiye'ye yine karalama kampanyası! Geçinemiyorum dedi yatta fotoğrafı çıktı | Video 22.02.2020 | 13:43
Son dakika: Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! Kaza anı kamerada | Video 02:46
Son dakika: Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı! Kaza anı kamerada | Video 22.02.2020 | 13:19
Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk ölmek istiyorum dedi, ünlülerden destek yağdı! | Video 02:20
Cüce olduğu için dalga geçilen çocuk "ölmek istiyorum" dedi, ünlülerden destek yağdı! | Video 22.02.2020 | 12:46
Emekli Büyükelçi İdlib’de yaşanan son gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi | Video 08:10
Emekli Büyükelçi İdlib’de yaşanan son gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi | Video 22.02.2020 | 12:47
Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video 00:50
Metroda duraktan durağa bilgi yarışması eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı | Video 22.02.2020 | 12:11
Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce yüklediği videoda Enes Batur benim en büyük hayranımdır dediği ortaya çıktı! | Video 00:50
Atakan Kayalar'ın 3 yıl önce yüklediği videoda "Enes Batur benim en büyük hayranımdır" dediği ortaya çıktı! | Video 22.02.2020 | 12:01
Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video 00:19
Almanya'daki ırkçı terör saldırısından kurtuldu, Müslüman oldu | Video 22.02.2020 | 11:56
30 yıllık emekli özel harekatçı yaşadığı çatışmaları anlattı! Düşman içimizdeki FETÖ'cülerdi| Video 06:38
30 yıllık emekli özel harekatçı yaşadığı çatışmaları anlattı! "Düşman içimizdeki FETÖ'cülerdi"| Video 22.02.2020 | 11:10
Faytoncuların ekmek isyanı! İBB ve Adalar Belediyesi sözünü tutmadı | Video 01:22
Faytoncuların ekmek isyanı! İBB ve Adalar Belediyesi sözünü tutmadı | Video 22.02.2020 | 10:53
TUİK verilerine göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı | Video 01:47
TUİK verilerine göre İstanbul nüfusunun yarısı Sivaslı | Video 22.02.2020 | 10:45
Son dakika: Atakan Kayalar'ın yeni videosu yine gündem oldu! Gaipten sesler duyuyorum | Video 00:52
Son dakika: Atakan Kayalar'ın yeni videosu yine gündem oldu! "Gaipten sesler duyuyorum" | Video 22.02.2020 | 10:32
Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona minibüs çarptı: 13 yaralı | Video 03:35
Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona minibüs çarptı: 13 yaralı | Video 22.02.2020 | 10:24
BBC Türkçe'nin yalanı ortaya çıktı! İşte geçinemeyen kadının gerçek hali | Video 00:29
BBC Türkçe'nin yalanı ortaya çıktı! İşte "geçinemeyen" kadının gerçek hali | Video 21.02.2020 | 22:45
HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı | Video 03:16
HDP önündeki evlat nöbetine 3 aile daha katıldı | Video 21.02.2020 | 18:13
Son dakika! Küçük felsefeci Atakan Kayalar'dan yeni şok açıklama Gaipten sesler duyduğum anda... | Video 00:52
Son dakika! Küçük felsefeci Atakan Kayalar'dan yeni şok açıklama "Gaipten sesler duyduğum anda..." | Video 21.02.2020 | 18:53
'Büyük veriyi iyi işleyen dünyada ses getirir' | Video 20:05
'Büyük veriyi iyi işleyen dünyada ses getirir' | Video 21.02.2020 | 17:57
İstanbul’da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı | Video 04:37
İstanbul’da düğün konvoyu terörüne 10 gözaltı | Video 21.02.2020 | 17:26
Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video 10:05
Ölümcül Koronavirüs salgını Küresel ekonomiyi ve Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek | Video 21.02.2020 | 16:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN