HDP kongresinde skandal görüntüler! 'Apo' sloganları sırasında CHP'li isim de oradaydı! Gözler İYİ Parti'de...

HDP'nin 4. Olağan Kongresi dün Ankara'da yapıldı. Skandallar ile gerçekleşen kongrede teröristler için saygı duruşunda bulunuldu, yetmedi teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Sezai Temelli ittifak çağrılarında bulunurken, Öcalan'a selam göndermeyi de ihmal etmedi. Skandal anların yaşandığı törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kongrede Atatürk'ün partisi CHP'yi temsil etti. Sezai Temelli görevini Mithat Sancar'a bırakırken, Pervin Buldan göreve devam etti.

HDP kongresinde CHP'ye açık ittifak çağrısı ve teröristbaşı 'Öcalan' sloganları | Video

HDP 4. Olağan Kongresi'nde skandal anlar yaşandı. HDP yöneticileri ve salondakiler terör örgütü PKK'lılar için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'liler teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

BULDAN VE TEMELLİ'DEN İTTİFAK ÇAĞRISI

Kongrede eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli konuşma yaptı. Temelli ve Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. Buldan ve Temelli Cumhur İttifakı dışındaki partilere de, "İktidar dışındaki tüm siyasi partileri ittifaka davet ediyoruz." sözleri ile çağrıda bulundu.

BULDAN'DAN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşması sırasında skandal ifadeler kullandı. HDP'yi barış partisi olarak halka tanıtan yöneticiler konuşması sırasında kirli senaryoyu gözler önüne serdi. Buldan, "HDP fikriyatının büyük emektarı büyük Abdullah Öcalan'a selam ve saygı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

APO SLOGANLARI SIRASINDA CHP'Lİ ERDOĞDU DA VARDI

Kongrede sık sık teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, Atatürk'ün partisi CHP'yi temsil etmek üzere salonda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da vardı. Buldan, kongreden bir gün önce, "İttifakı gizlemeyelim" çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun çağrıya uyarak, Erdoğdu'yu görevlendirdiği belirtildi.

İYİ PARTİ'NİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Suların durulmadığı İYİ Parti'de istifalar art arda geliyor. Millet İttifakı'nın CHP ile birlikte resmi üyesi durumunda bulunan İYİ Parti'den istifa eden vekiller HDP ile kirli iş birliğini gerekçe göstermişti. Partideki milliyetçilerin geri planda bırakıldığı, HDP ile ittifakta milliyetçilerin etkisizleştirildiği istifa eden vekiller tarafından dile getirilmişti. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederken 'Sorosçular' göreve getirildi vurgusunu da yaptı.

İYİ Parti'deki milliyetçilerin istifa hareketliliği sürerken, CHP'nin HDP'nin çağrısına uyarak kongreye katılması ve ittifakı açık açık ortaya koyması sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrildi. Vekillerin tavrının ne olacağı merak ediliyor.

TEMELLİ'NİN YERİNE MİTHAT SANCAR

HDP kongresinde Sezai Temelli Eş Genel Başkanlık görevini, Mithat Sancar'a bırakırken, Pervin Buldan göreve devam etti. Kongrede tutuklu eski eş genel başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın mesajları da okundu.