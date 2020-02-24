HDP kongresinde CHP'ye açık ittifak çağrısı ve teröristbaşı 'Öcalan' sloganları | Video
Ankara'da HDP kongresinde CHP'ye açık ittifak çağrısı bulunuldu ve teröristbaşı 'Öcalan' sloganları atıldı. Ankara'da HDP kongresinde CHP'yi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nuın gönderdiği CHP'li Akut Erdoğdu, temsil etti.
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