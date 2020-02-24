Son dakika: Terörist cenazesine katılan Gamze Akkuş İlgezdi'den 'ikiyüzlü' sözler! CHP'nin yeni taktiği bu mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Egemenlik Mücadelesi'nin 100. Yılı'nda cumhuriyetin kurucu değerlerini unutturmak isteyenlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Ancak tam da bu sıralarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı, PKK'lı teröristler için saygı duruşunun gerçekleştirildiği skandal kongrede bulunuyordu. İlgezdi'nin sözleri ile CHP'nin politikası arasındaki zıtlık bir kez daha gözler önüne serilirken, bu söylemlerin yaklaşan büyük kurultay öncesi parti içindeki ulusalcıların tepkilerini azaltmak için söylendiği yorumları yapılıyor.

İLGEZDİ ATATÜRK MESAJI VERDİ, KILIÇDAROĞLU HDP'YLE İTTİFAKI RESMİLEŞTİRDİ

Milli Egemenliğin 100. Yılı'nda resim şiir ve beste yarışması düzenlediklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Atatürk'ün izinin silinmesine CHP olarak hiçbir zaman kayıtsız kalmadık, kalmayacağız" dedi. İlgezdi bu açıklamaları yaptığı sırada ise CHP'nin bir diğer genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu HDP kongresindeydi.

APO SLOGANLARI ATILDI, TERÖRİSTLERE SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla HDP kongresine üst düzey katılımda bulunuldu. Kılıçdaroğlu, yakın ekibinden Aykut Erdoğdu'yu salona gönderirken, kongrede skandal anlar yaşandı. Terör örgütü için saygı duruşunda bulunan HDP'liler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın lehine dakikalarca tezahürat yaptı. Bu sıralarda Aykut Erdoğdu, tepki vermeden salonda oturdu. Erdoğdu'nun terörü öven sloganlar atılırken salonda oturması büyük tepki çekti.

HDP kongresinde CHP'ye açık ittifak çağrısı ve teröristbaşı 'Öcalan' sloganları | Video

ATATÜRK SÖYLEMİ KURULTAY MESAJI MI?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile olan bağı biliniyor. Kılıçdaroğlu, İlgezdi ailesini parti içinde en çok savunanlar arasında yer alıyor. Adı daha önce birçok skandala karışan İlgezdi'ye her defasında Genel Başkan Kılıçdaroğlu kalkan olurken, İlgezdi'nin Atatürk sözlerinin kurultay için ulusalcıların tepkisini azaltmak için olduğu belirtiliyor. Parti içinde sindirilen ulusalcılar HDP ile ittifaktan rahatsız.

İYİ PARTİ VE HDP DENGESİ NASIL GÖZETİLECEK?

İYİ Parti'nin içindeki birçok milliyetçinin HDP'nin Millet İttifakı içinde yer almasına sıcak bakmadığı biliniyor. Milliyetçiler parti içinde ikinci plana atılırken art arda istifalar geldi. İstifa gerekçeleri HDP ile ittifak yapılması ve Sorosçuların önemli görevlere gelmesi olarak açıklandı. HDP'nin, CHP'ye 'Cesur olun, artık ittifakı gizlemeyelim' sözleri sonrası Kılıçdaroğlu, HDP kongresine üst düzey katılım sağlanması ile HDP'ye göz kırptı, bir anlamda ittifakı resmileştirdi. İYİ Parti içindeki milliyetçilerin tepkisi merakla beklenirken, CHP'den gelen Atatürk ve Cumhuriyet açıklamalarının İYİ Parti ile ilişkilerin bozulmaması için yoğunlaşabileceği belirtiliyor. CHP'nin HDP ve İYİ Parti ilişkilerini nasıl yöneteceği merak konusu...