HDP kongresinde dikkat çeken değişim! Sezai Temelli'nin gidişi CHP'ye mesaj mı?

Siyasette "üçüncü ittifak" tartışmaları sürerken HDP'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eşbaşkan Sezai Temelli gitti, yerine Mithat Sancar geldi. Böylece Figen Yüksekdağ ve Temelli'nin temsil ettiği "radikal Türk solu" tasfiye edilmiş oldu. Millet İttifakı'nda bulunan İyi Parti karar aşamasında, CHP-HDP ittifakının geleceği ise merak ediliyor.

Yenişafak'ın haberine göre, Ankara'da siyaset kulisleri hareketlendi. Millet İttifakı'nda CHP'nin gizli ortağı HDP'nin önceki gün Ankara'da yapılan 4. Olağan Kongresi'nde sürpriz bir değişim yaşandı.

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CHP'nin gizli ortağı HDP'den gelen 'şeffaf ittifak' çağrısı üstü örtülü biçimde yinelendi. Daha önce bir mülakatında CHP'den açıkça söz eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu kez kongrede yaptığı konuşmada çağrısını net bir adres vermeyerek 'demokrasi ittifakı' mesajı ile sürdürdü.

HDP'den üst üste gelen çağrılara CHP'den gelecek yanıt beklenirken, yönetim de suskunluğa büründü. Beklenen açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan isim vermeden HDP'ye yeşil ışık yaktığı bir demeci ile geldi. Kılıçdaroğlu, "Ben zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım" demekle yetindi. Bu cevabın HDP'yi tatmin edip etmeyeceğini ise önümüzdeki dönem gösterecek.

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CHP ile HDP arasında medya vasıtasıyla söz konusu mesajlaşma yaşanırken, CHP'nin diğer ortağı İYİ Parti'de ise özellikle 31 Mart yerel seçimleri sürecinde başlayan ikili yakınlaşma rahatsızlığı daha da artırdı. İYİ Parti'de bu yüzden istifalar gelirken, söz konusu hamleler partiyi de bir seçim yapmaya itti. İYİ Parti kulislerinde bu rahatsızlık sık sık dillendirilirken, yakınlaşmanın devam etmesi ve ittifakın resmileşmesi halinde İYİ Parti'nin o blokta yer almayacağı kesin bir şekilde dile getiriliyor.