HDP CHP’ye seçimlerde destek verdiğini itiraf etti | Video

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ankara’da yapılan 4. Olağan Kongre’de, geçen yıl yerel seçimlerde İstanbul için CHP ile ittifak yapıldığını belirtti.

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ve MHP İç İşleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay HDP- CHP- İYİ Parti ittifakını A Haber'e değerlendirdi.

"PERVİN BULDAN'IN AÇIKLAMASI İLE GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: " Kongrede yaşananlar beni şaşırtmadı. Fakat esas itibari ile şaşırtması gereken TBMM'de milletvekili olan kişilerin şiddeti, terörü ve terör örgütlerinin eylemlerini savunması doğru bir siyaset yöntemi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bayrağımız ve marşımız tartışılmaması gereken konuların başında gelir. İstiklal Marşı'nı söylemeyenlerin PKK'ya saygı duruşunda bulunması son derece yanlış ve terörle mücadele kapsamında bir suçtur. Pervin Buldan'ın burada söylediği "kurucu meclis kuralım" sözü, anayasal hukuku çerçevesinde kabul edilemez bir düşüncedir. Bu söylem Türk milletine ve anayasal hukuka uygun değildir. Türkiye'nin Meclisi vardır ve her konuda yetkilidir. Buldan'ın terör örgütünü değil siyaseti ve meşruiyeti tartışması gerekir." dedi.

MHP İç İşleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli defalarca PKK ve siyasi devamı olan HDP ile İstanbul'da iş birliği yapıldığını, millet ittifakının gizli ortağının HDP ve PKK olduğunu söyledi. Buldan "biz legal bir partiyiz, bundan önce sırf İstanbul seçimlerini kazanmak adına gizli bir ittifak yaptık. Bundan sonra buna razı olmayacağız." dedi. Burada Türk halkının uyanık olması gerekir. Sırf İstanbul seçimlerini kazanmak için CHP'nin girdiğini ittifakı ve ne şartlarda kazanıldığını iyi düşünmesi gerekir. Bu mesele Pervin Buldan'ın açıklaması ile gün yüzüne çıkmıştır. Gizli bir PKK ve HDP desteği vardır ve İstanbul seçimleri böyle kazanılmıştır. HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı çıkarmadığı her ilde mutlaka millet ittifakının adayı HDP tarafından desteklendi. Gerçekler gün yüzüne çıkmıştır veburada kirli bir ittifak vardır." şeklinde ifade etti.