Video Haber HDP CHP’ye seçimlerde destek verdiğini itiraf etti | Video

HDP CHP’ye seçimlerde destek verdiğini itiraf etti | Video

HDP CHP’ye seçimlerde destek verdiğini itiraf etti | Video
24.02.2020 | 17:44

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Ankara’da yapılan 4. Olağan Kongre’de, geçen yıl yerel seçimlerde İstanbul için CHP ile ittifak yapıldığını belirtti.

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya ve MHP İç İşleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay HDP- CHP- İYİ Parti ittifakını A Haber'e değerlendirdi.

"PERVİN BULDAN'IN AÇIKLAMASI İLE GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya: " Kongrede yaşananlar beni şaşırtmadı. Fakat esas itibari ile şaşırtması gereken TBMM'de milletvekili olan kişilerin şiddeti, terörü ve terör örgütlerinin eylemlerini savunması doğru bir siyaset yöntemi değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bayrağımız ve marşımız tartışılmaması gereken konuların başında gelir. İstiklal Marşı'nı söylemeyenlerin PKK'ya saygı duruşunda bulunması son derece yanlış ve terörle mücadele kapsamında bir suçtur. Pervin Buldan'ın burada söylediği "kurucu meclis kuralım" sözü, anayasal hukuku çerçevesinde kabul edilemez bir düşüncedir. Bu söylem Türk milletine ve anayasal hukuka uygun değildir. Türkiye'nin Meclisi vardır ve her konuda yetkilidir. Buldan'ın terör örgütünü değil siyaseti ve meşruiyeti tartışması gerekir." dedi.

MHP İç İşleri Komisyonu Başkanvekili Sermet Atay: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli defalarca PKK ve siyasi devamı olan HDP ile İstanbul'da iş birliği yapıldığını, millet ittifakının gizli ortağının HDP ve PKK olduğunu söyledi. Buldan "biz legal bir partiyiz, bundan önce sırf İstanbul seçimlerini kazanmak adına gizli bir ittifak yaptık. Bundan sonra buna razı olmayacağız." dedi. Burada Türk halkının uyanık olması gerekir. Sırf İstanbul seçimlerini kazanmak için CHP'nin girdiğini ittifakı ve ne şartlarda kazanıldığını iyi düşünmesi gerekir. Bu mesele Pervin Buldan'ın açıklaması ile gün yüzüne çıkmıştır. Gizli bir PKK ve HDP desteği vardır ve İstanbul seçimleri böyle kazanılmıştır. HDP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı çıkarmadığı her ilde mutlaka millet ittifakının adayı HDP tarafından desteklendi. Gerçekler gün yüzüne çıkmıştır veburada kirli bir ittifak vardır." şeklinde ifade etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal hakaretlerine tepkiler büyüyor | Video 01:47
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal hakaretlerine tepkiler büyüyor | Video 26.02.2020 | 08:03
Son dakika! Malatya'daki 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video 02:06
Son dakika! Malatya'daki 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk görüntüler | Video 26.02.2020 | 07:52
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina kliniğinde son durumu anlattı: Koronavirüs ile ilgili Pozitif sonuç yok - Video 05:16
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina kliniğinde son durumu anlattı: Koronavirüs ile ilgili Pozitif sonuç yok - Video 26.02.2020 | 00:56
Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi: İran'dan gelen THY uçağı Ankara'ya neden indi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 04:35
Korona virüsü ile ilgili son dakika haberi: İran'dan gelen THY uçağı Ankara'ya neden indi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı 25.02.2020 | 19:08
Son Dakika Haberi | Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri Bakan Koca anlattı: Ülkemizde corona virüsüne rastlanılmamıştır | Video 01:04
Son Dakika Haberi | Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri Bakan Koca anlattı: Ülkemizde corona virüsüne rastlanılmamıştır | Video 25.02.2020 | 18:54
İdlibli 9 yaşındaki Esma, kardeşlerine annelik yapıyor 05:33
İdlibli 9 yaşındaki Esma, kardeşlerine annelik yapıyor 25.02.2020 | 17:37
Mübarek üç aylar neden önemli? 2020 yılı Ramazan ayı müjdecisi üç aylarda nasıl dua edilir, namaz kılınır? | Video 11:25
Mübarek üç aylar neden önemli? 2020 yılı Ramazan ayı müjdecisi üç aylarda nasıl dua edilir, namaz kılınır? | Video 25.02.2020 | 13:18
Son dakika! Ölümcül koronavirüs salgınında Uzman Doktor'dan erkeklere kötü haber... | Video 06:36
Son dakika! Ölümcül koronavirüs salgınında Uzman Doktor'dan erkeklere kötü haber... | Video 25.02.2020 | 17:00
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli açıklamalar 25 Şubat 2020 Salı | Video 11:59
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli açıklamalar (25 Şubat 2020 Salı) | Video 25.02.2020 | 17:04
Son dakika! Muğla'daki akılalmaz ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:31
Son dakika! Muğla'daki akılalmaz ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.02.2020 | 16:57
Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar | Video 07:15
Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli açıklamalar | Video 25.02.2020 | 16:51
Son dakika: Abdullah Öcalan'a destek sloganları atıldığı HDP kongresi hakkında soruşturma başlatıldı | Video 10:19
Son dakika: Abdullah Öcalan'a destek sloganları atıldığı HDP kongresi hakkında soruşturma başlatıldı | Video 25.02.2020 | 16:45
Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı basın toplantısında böyle terlemişti! | Video 00:39
Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı basın toplantısında böyle terlemişti! | Video 25.02.2020 | 16:38
İşte insanlık tarihini sarsan milyonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar | Video 08:48
İşte insanlık tarihini sarsan milyonlarca insanı öldüren salgın hastalıklar | Video 25.02.2020 | 15:31
Koronavirüsten korunmak için hangi ürünler üretiliyor? İşte maske ve tulumun özellikleri | Video 06:44
Koronavirüsten korunmak için hangi ürünler üretiliyor? İşte maske ve tulumun özellikleri | Video 25.02.2020 | 16:14
Son dakika: İran Sağlık Bakan yardımcısı da Koronavirüs'e yakalandı! Test sonucu pozitif çıktı | Video 00:47
Son dakika: İran Sağlık Bakan yardımcısı da Koronavirüs'e yakalandı! "Test sonucu pozitif çıktı" | Video 25.02.2020 | 16:08
Son dakika! Uzman Doktor'dan koronavirüse karşı etkili dezenfektan karışım tarifi | Video 06:36
Son dakika! Uzman Doktor'dan koronavirüse karşı etkili dezenfektan karışım tarifi | Video 25.02.2020 | 16:00
Son dakika! Rus heyeti yarın İdlib için Türkiye'ye geliyor! Tükiye ve Rusya İdlib için ne karar alacak? | Video 07:35
Son dakika! Rus heyeti yarın İdlib için Türkiye'ye geliyor! Tükiye ve Rusya İdlib için ne karar alacak? | Video 25.02.2020 | 15:46
Son dakika! Müge Anlı'nın katili aradığı parçalanmış cesedi bulunan Derya Çisal cinayeti davasında kocadan şok açıklama! 05:55
Son dakika! Müge Anlı'nın katili aradığı parçalanmış cesedi bulunan Derya Çisal cinayeti davasında kocadan şok açıklama! 25.02.2020 | 15:34
Müge Anlı'da yeni gelişme! Havva Demir'in yanında olduğu iddia edilen Kadir'in babası canlı yayında | Video 04:13
Müge Anlı'da yeni gelişme! Havva Demir'in yanında olduğu iddia edilen Kadir'in babası canlı yayında | Video 25.02.2020 | 14:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN