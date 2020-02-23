Son dakika! HDP'li Pevin Buldan'da CHP ile kurdukları gizli ittifakı böyle itiraf etti | Video

Son dakika haberi... HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan verdiği röportajda; CHP ile kurdukları gizli işbirliği ve ittifakı itiraf etti! HDP'li Pervin Buldan, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek gizli ittifaklarını artık açık yaşamak istediklerini belirtti. HDP'li Pervin Buldan, röportajda "CHP birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var" dedi.