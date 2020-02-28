Son dakika: NATO’nun İdlib toplantısını uzmanlar A Haber’e değerlendirdi! Türkiye'nin kapılarını açması ne anlama geliyor

"NATO BEKLENMEYEN BİR AÇIKLAMA YAPMADI"

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz: "NATO beklenmeyen bir açıklama yapmadı.Türkiye şu anda özellikle sığınmacılar, insan hakları ve terörle mücadele konusunda NATO'yu da temsilen kendi sınırlarında bir mücadele vermektedir. Bu anlamda dün Türkiye'nin sığınmacılara kapılara açacağı ile ilgili açıklaması bir bakıma NATO'ya da bir mesajdı. Biz 'sığınmacılar tehdidi hissediyoruz ve bunu tek başımıza kaldırmayacağız diğer Avrupa ülkeleri de bu yükü taşımak zorunda' derken bugün ki toplantıya vurgu yapmıştı. NATO ise bugün ki toplantısında 5. maddede yer alan terörle mücadele, insan hakları ve sığınmacılar sorunu gibi konuları göz ardı ettiğini söylemek mümkündür." ifadesinde bulundu.

NATO’nun İdlib toplantısını uzmanlar A Haber’e değerlendirdi

TÜRKİYE'NİN SINIR KAPILARINI AÇMASI...

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun: "İnsani kriz ve oluşabilecek mülteci meselesi bu noktada çok önemlidir. Burada oluşan büyük bir bedel vardır ve bunu Türkiye'nin tek başına yüklenmeyeceğini tüm dünya görmüştür. İdlib meselesi sadece Türkiye'nin değil uluslararası bir meseledir. Burası son kale dediğimiz ve milyonlarca insanın yaşadığı bölgedir. Bu harekat devam ederse sivillerin Türkiye üzerinden özellikle Avrupa'ya doğru akın edeceğini görüyoruz ve bunu Türkiye'nin engelleme niyeti yoktur. Dolayısıyla bu anlamda Avrupa'da kaldıramayacağı bir yükle karşı karşıyadır ve Türkiye'ye somut destek vermek durumundalardır fakat bunu yapabilecek siyasi liderlikten de ne yazık ki Avrupalı ülkeler yoksun gözükmektedir." dedi.