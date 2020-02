İDLİB SON DAKİKA haberi... Canlı yayında flaş açıklama: Rusya geri adım attı! İdlib'de yol haritasını biz çizeceğiz

Esed Rejimi dün akşam İdlib'deki Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu iki binayı hedef aldı. Saldırıda 33 Mehmetçik şehit olurken, Rejim unsurlarına misli ile karşılık verildi. Havadan ve karadan bombardıman başlarken, Bakan Akar ve komuta kademesi sınıra giderek operasyonu bizzat yönetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde güvenlik heyeti toplanırken, muhalefet ile de telefon trafiği yaşandı. Dünya teyakkuza geçerken, NATO, AP, BM, ABD'den art arda son dakika açıklamaları geldi. Açıklamaların ardından gözler Rusya'ya çevrildi. Saldırıyı düzenlediği iddia edilen Rusya saldırıdan yaklaşık 12 saat sonra bir mesaj yayınladı, "Saldırıyı biz düzenlemedik" dedi. A Haber canlı yayınlarda İdlib'deki gelişmelerin nabzını tutuyor. Canlı yayına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı İmbat Muğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muğlu, Rusya'nın açıklamasının talihsiz olduğunu ifade etti, oyalama taktiği olduğunu söyledi.

İmbat Muğlu: "Türkiye geri adım atmayacaktır, hem sahada hem masada Türkiye'nin dediği olacak" | Video

Rusya'nın açıklamasının ardından A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan İmbat Muğlu, "Bana göre Rusya'nın açıklaması talihsiz bir açıklama. Türkiye'nin verdiği bir tarih vardı. Şubat'ın son günü. Türkiye bu tarihte çekilmezse Esed Rejimi'ni geri iteceğini, gerekirse askeri müdahalede bulunacağını söylemişti. Saldırı öncesi Kremlin'den farklı farklı açıklamalarla geldi. 5 Mart'ta görüşme yapılmayacağını söyledi. Bu en temel açıklamalarıydı. Benim haberim yok demesi düşündürücüdür" dedi.

"RUSYA TÜRKİYE'Yİ KARŞISINA ALMAMAK İÇİN ESED'İ VEKİL TAYİN ETTİ"

Muğlu bölgeden yeni geldiğini ve askeri geçmişi nedeniyle de coğrafyaya hakim olduğunu söyledi. Muğlu, Türkiye'nin İdlib'deki tavrının net olduğuna dikkat çekerken, Rusya'nın bölgedeki hakimiyetine değindi. Muğlu, "Uçan kuştan haberleri var. Rusya yanlış ve yalan bilgi veriyor. 33 şehidimizin kanında Rus parmağı olduğunu düşünüyorum. Rusya birebir vurmamıştır belki, ama her mermi, her tank, her uçak Rus menşei savaş malzemeleri değil mi?. Rusya Türkiye'yi karşı karşıya almamak için vekil tahin etti Esed'i. Esed'in masadaki temsilcisi Rusya, Rusya'nın sahadaki temsilcisi Esed'dir. Putin kendi karargahında Katil Esed ile görüşecek kadar ağırlığa sahipken, 'bilmiyorum' demesi düşündürücü." ifadelerini kullandı.

"RUSYA GERİ ADIM ATTI"

Muğlu Rusya'dan gelen açıklamanın saatine dikkat çekti. Açıklamanın geç gelmesini irdeleyen Muğlu, "Aradan 12 saat geçtikten sonra bizim alakamız yok demesi bana göre külliyen yalandır. Türkiye'yi oyalama taktiğidir. NATO'nun Türkiye açıklaması, Türkiye'nin sınırları açması, Türkiye'nin NATO'yu göreve çağırması, şehit kanının yerde kalmayacağını ifade etmesiyle bana göre Rusya geri adım atmıştır. Bu bir oyalama taktiğidir. Heyet Moskova'ya gitmeden bunların yaşanması, düşündürücüdür. Rusya'nın parmağının olduğunu da gösteriyor." şeklinde konuştu.

"İDLİB'DE YOL HARİTASINI TÜRKİYE ÇİZECEK"

Türkiye ile Rusya arasında yaşananların global ilişkileri nasıl etkileyeceğini değerlendiren Muğlu, "Bu tatsız hadiseden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız güvenlik heyetimizi tamamen topladı. Henüz kararlar açıklanmadı. Bence açıklanması da gerekmiyor. Türkiye'nin bundan sonraki görüşmesi bence şöyle olacaktır. Türkiye İdlib'deki yol haritasını çizdi. İdlib'deki yol haritasını biz çizeceğiz. Rusya buna uymak zorunda. Rusya'nın da, İran'ın da kabul ettiği Soçi ve Astana sürecini istiyoruz biz. Şimdi farklı kararlar aldırmak istiyorlar. Türkiye asla taviz vermeyecektir." dedi.