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haberi: İşte Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Rejim hedefleri tek tek vuruldu

haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de rejime yönelik operasyonları tüm hızıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar harekatın adını 'Bahar Kalkanı' olarak açıklarken, bakanlık da İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 1.3.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 14:38 ABONE OL
Son dakika haberi: İşte Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Rejim hedefleri tek tek vuruldu

Son dakika haberi: Türkiye, İdlib'deki alçak saldırının ardından rejime yönelik tüm hedefleri tek tek vururken bölgeden yeni görüntüler de geliyor. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni bir video paylaştı.

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BAKAN AKAR SON DURUMU AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 Top/Obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bakanlıktan, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği yeni görüntüler paylaşıldı.

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Son dakika haberi: İşte Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Rejim hedefleri tek tek vuruldu
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