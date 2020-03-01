Son dakika haberi: İşte Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler! Rejim hedefleri tek tek vuruldu

Son dakika haberi: Türkiye, İdlib'deki alçak saldırının ardından rejime yönelik tüm hedefleri tek tek vururken bölgeden yeni görüntüler de geliyor. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni bir video paylaştı.

Son dakika: Yeni görüntüler... TSK Suriye İdlib'de rejim hedefleri yerle bir ediliyor! TSK'dan rejime ağır darbe! | Video

BAKAN AKAR SON DURUMU AÇIKLADI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 Top/Obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bakanlıktan, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği yeni görüntüler paylaşıldı.