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Haberi: şehitlerimizin intikamı alınıyor! F-16’lar havalandı! Esad güçleri bombardımana tutuldu...

'den art arda haberleri gelmeye devam ediyor. İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonrasında şehit olan 33 kahraman askerimizin intikamı misliyle alınıyor. Dün akşam ise F-16'lar da havalandı. 'lar ve topçu birlikleri ile 200'den fazla hedef yerle bir edildi. de az önce geldi. Milli Savunma Bakanlığı, rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürüldüğünü duyurdu. Rejimin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı ise TSK tarafından kullanılamaz hale getirildi... İşte 'den son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 2.3.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 08:07 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İdlib şehitlerimizin intikamı alınıyor! F-16’lar havalandı! Esad güçleri bombardımana tutuldu...

Türkiye, 'deki kalleş saldırının ardından rejim güçlerine ait tüm hedefleri ateş altına aldı. Esad rejimine çok ağır darbe vuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsurunun imha edildiğini duyurdu.

F-16'LAR HAVALANDI

ve destekçileri hem karadan hem de havadan ateş altına alınırken Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar sınırına gönderildi. Özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri Türk Savaş Uçakları bomba yağdırdı. Tüm hedefler yerle bir edildi.

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30 SİHA AYNI ANDA HAVALANDI! HAREKETLİ TÜM HEDEFLER İMHA EDİLDİ

30 da aynı anda havalandı. Hareketli tüm hedefleri yerle bir etti. Yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bölgeden paylaşılan videolarda ise rejim kuvvetlerinin korku ve paniği gözler önüne serildi.

NEYRAB HAVALİMANI YERLE BİR EDİLDİ

Bugün Esad rejimine ait 2 SU-24 savaş uçağı düşürüldü. Haberi Milli Savunma Bakanlığı olarak duyurdu. Esad rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

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Son Dakika Haberi: İdlib şehitlerimizin intikamı alınıyor! F-16’lar havalandı! Esad güçleri bombardımana tutuldu...
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