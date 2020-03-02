Son Dakika Haberi: İdlib şehitlerimizin intikamı alınıyor! F-16’lar havalandı! Esad güçleri bombardımana tutuldu...

Türkiye, İdlib'deki kalleş saldırının ardından rejim güçlerine ait tüm hedefleri ateş altına aldı. Esad rejimine çok ağır darbe vuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2 bin 100'ün üzerinde rejim unsurunun imha edildiğini duyurdu.

F-16'LAR HAVALANDI

Rejim güçleri ve destekçileri hem karadan hem de havadan ateş altına alınırken Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden F-16'lar Suriye sınırına gönderildi. Özel bomba kitleriyle belirlenen hedefleri Türk Savaş Uçakları bomba yağdırdı. Tüm hedefler yerle bir edildi.

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30 SİHA AYNI ANDA HAVALANDI! HAREKETLİ TÜM HEDEFLER İMHA EDİLDİ

30 SİHA da aynı anda havalandı. Hareketli tüm hedefleri yerle bir etti. Yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bölgeden paylaşılan videolarda ise rejim kuvvetlerinin korku ve paniği gözler önüne serildi.

NEYRAB HAVALİMANI YERLE BİR EDİLDİ

Bugün Esad rejimine ait 2 SU-24 savaş uçağı düşürüldü. Haberi Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu. Esad rejiminin Halep'teki Neyrab askeri havaalanı, TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi.

İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…