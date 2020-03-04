Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un sözlerine sert tepki

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına tepki göstererek, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş cumhurbaşkanımız ve başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin grup başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" dedi.

Son dakika! Numan Kurtulmuş: "Engin Özkoç, bu sözlerin hesabını verecek!" | Video

SON DAKİKA! "İHANET İÇİNDE SÖYLENMİŞ SÖZLER"

Kurtulmuş, "CHP'nin Grup Başkanvekili bütün edep sınırlarını zorlayarak, özellikle Türkiye'nin bu kadar önemli bir varoluş mücadelesi verdiği, askerlerimiz şehit olduğu ve bütün halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya gayret ettiği bir ortamda böylesine provokatif ve aşağılık sözleri söylemesi ciddi bir seviyesizliktir. Bu adam bu sözleri söylemişse ihanet içinde söylemiştir. Şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milli mücadelesinde yalnız değildir arkasında 83 milyon vatandaşımız vardır. 3- 5 kendini bilmez ne derse desin bunun hiçbir kıymeti yoktur." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN DE İŞLEM BAŞLATMASI LAZIM"

Hakaretlerin tesadüf değil bilinçli yapıldığını belirten Kurtulmuş, "Bu hakaretler son derece bilinçli söylenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini köşeye sıkıştırmak için, siyaset yapıyorum diyerek hakaret dolu sözler söylemiştir. Bu millet bunun hesabını sandıkta soracaktır. CHP'nin bu vekil hakkında ciddi anlamda işlem başlatması gerekir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Gazi Meclisimizi böylesine provokatif bir şekilde germeye kimsenin hakkı yoktur. Bu adam bu eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorundadır." diye konuştu.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: MECLİS ÇATISI ALTINDA YERİ YOK!

TBMM Başkanı Şentop tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, "(Meclis'teki yumruklu kavga) Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır."Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamasına ilişkin detaylar geliyor...

"MAYIN EŞEKLİĞİ YAPIYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti sonrası TBMM'de sert bir açıklama yaptı.

CHP'den Cumhurbaşkanı Edoğan'a ağır hakaret! CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan tepki çeken sözler | Video

Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

AK PARTİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

AK Partili milletvekilleri Özkoç'un açıklamaları sonrası sosyal medya hesaplarından sert ifadeler kullandı. AK Partili Hamza Dağ, "Tek vasfı CHP'li Belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini!" derken, Mahir Ünal, "Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz." şeklinde tepki gösterdi.