Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: AK Parti'den CHP'ye çok sert yanıt: Mayın eşekliği yapıyorlar...

haberi: 'den 'ye çok sert yanıt: Mayın eşekliği yapıyorlar...

haberine göre; Grup Başkanvekili , Grup Başkanvekili 'a çok sert yanıt verdi. Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor." dedi. CHP Grup Başkanvekili Özkoç, bugün 'de skandal açıklamalarda bulunmuş, küfre varan hakaretler etmişti. Skandal açıklamaların ardından TBMM'deki oturum karışırken, çok sayıda vekil yaralandı.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 18:56 ABONE OL
Son dakika haberi: AK Parti'den CHP'ye çok sert yanıt: Mayın eşekliği yapıyorlar...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti sonrası TBMM'de sert bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

CHP'den Cumhurbaşkanı Edoğan'a ağır hakaret! CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan tepki çeken sözler | Video

SON DAKİKA! CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler! Soruşturma başlatıldı...

TBMM KARIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin açıklamalarda bulundu. Skandal ifadelerin yer aldığı açıklama sonrası TBMM'deki oturum karıştı. CHP ile AK Parti milletvekilleri yumrukla, tekmeyle birbirine girdi. Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verdi. Ancak kavga bir türlü sona ermedi. Dakikalarca süren gerilimde yaralanan vekiller oldu.

Son dakika:AK Parti Grup Başkanvekili: "Bu utanç CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir"

CHP'li Özkoç'un açıklamalarını iade ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

Son dakika: CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal hakaretler | Video

SON DAKİKA! CHPli Engin Özkoçtan Başkan Erdoğana ağır hakaretler! Soruşturma başlatıldı...

SON DAKİKA HABER: CHP’li Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretleri TBMM’yi karıştırdı! Meclis'te CHP provokasyonu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: AK Parti'den CHP'ye çok sert yanıt: Mayın eşekliği yapıyorlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA