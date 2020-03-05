Oda TV ihanetinde flaş ifade! Barış Pehlivan’ın adını verdi

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları Yakup Ali Kahveci ve Yasin Erkal'ın talimatı ile gözaltına alınmış, ardından tutuklanmışlardı.

Konuyla ilgili ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olaya Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını karıştırdı. Kılınç, haberi Barış Pehlivan'a gönderdiğini, yayının bunsayede yapıldığını ifade etti.

Şehit olan MİT görevlilerini ve ailelerini deşifre eden OdaTV'ciler gözaltına alındı | Video

Kılınç ifadesinde şunları söyledi: "Ben gazetecilik yapmaktayım. Libya'da medyana gelen olayda şehit haberi olarak haber yaptım. Haber içeriğinde yayınlanan görüntü içeriklerini sosyal medyadan buldum. Bu görüntüleri cenaze töreninde ben çekmedim. Haber şehit haberidir. Ancak şehidin MİT mensubu olduğunu sonradan fark ettim. MİT mensubunun ailesi ile ben görüştüm ve görüşmek istemediklerini beyan ettiklerini de haber içeriğinde bahsettim. Atılı suçu kabul etmiyorum. Suç işleme kastı ile hareket etmedim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.

"PEHLİVAN'I TANIRIM, TERKOĞLU'NU TANIMAM"

20 yıllık gazeteciyim. MİT mensubu olan şehidin haberinin yapılmasında gizlilik esasına uyulması hususu ile ilgili olarak beyan etmek istiyorum ki cenazeye vatandaşların ve devlet mensuplarının da katıldığını öğrendiğim için basına aktarılmasına bir sakında görmedim. Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur.

MİT şehidinin ailesinin benimle görüşmek istemediğini beyan ettim. Açıklama yapmak istemiyoruz dediler, ben de saygı gösterdim. Ancak bu haberin yayınlanmasında suç teşkil edecek bir husus görmedim. Olayı şehit kısmından haberleştirmek istedim. Çalıştığım gazetelerde de şehit haberleri yaptık ve bu konulara geniş yer veriyorduk. Bu durumun atılı suçun unsurlarını oluşturduğunu düşünmüyorum. Sadece mezarlıktaki resmi ben çektim. Ancak diğer resimleri sosyal medyadan temin ettim. Şehidin doğum ve ölüm yılını gösteren ve üst tarafında isminin ve soyisminin baş harflerinin olduğu resmi sosyal medyadan buldum. Şehidin cenazesinde çekilen resmi ben çekmedim. Çelenk resmini de bu resmi de sosyal medyadan buldum. Ben sadece mezarlık resmini çektim."





"İLK DEFA GÖRDÜM"

Barış Terkoğlu da ifadesinde Hülya Kılınç'ı ilk defa sorgulama sonrasında gördüğünü söyledi. Terkoğlu, habercilik yapması nedeni ile kendisini okuduğunu ve kendisi ile başkaca bir bağlantısı olmadığını belirtti. Terkoğlu, yapılan haber ile ilgili yazı işleri müdürü olması dolayısıyla hukuki sorumluğu olduğunu kaydetti.