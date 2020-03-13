İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davasında flaş gelişme! KADEM üyesi canlı yayında açıkladı

İSTEK Vakfı'ndaki cinsel istismar davasının bugün ikinci duruşması gerçekleştiriliyor. Davanın ikinci duruşması öncesi KADEM üyesi Avukat Derya Yanık son gelişmeleri A Haber ekranlarında aktardı.



DELİL KARARTILMASI SÖZ KONUSU! TUTUKLANMA BEKLİYORUZ!



Yanık, "Çocuk 5 yaşında. Soruşturmanın farklı evrelerinde 3 kere ayrı ayrı ifadesi, beyanları alınmış ve hiçbir çelişki olmaksızın eylemi kendisinin bilmesinin münkün olmayacağı detayları da ifade eder şekilde anlatmış bir yavrumuz var ortada. Dolayısıyla şimdi bu tür davalarda özellikle çocuk istismarı ile ilgili konularda aslolan şey hem soruşturmanın hem yargılamanın bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması ama aynı zamanda hızlı yapılması. Burada maalesef çok yavaş yürüyen bir soruşturma evresi ve devamında da yargılama evresini görüyoruz. İkincisi, bizim için çok önemli çünkü sadece bu dava değil, bunun dışında bu konuyla bağlantılı olarak delillerin karartılması gibi farklı suçlarda şikayet ve soruşturmalar var.

Dolayısıyla bir taraftan da hala daha delillerin karatılması endişesiyle açıkçası karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz bu anlamda sanığın tutuklanması gerektiğini ifade ettik. Bugünkü basın açıklamasınında da ifade ettik. Tutuklamanın bir yargılama önlemi olduğunun farkındayız ama tam da burada işte delillerin karartılması, tanıkların etkilenmesi söz konusu iken tam da burada bu yargılama önleminin gerektiği çok açık. Ancak bugüne kadar bu yönde bir tasarrufta bulunulmadı. Bugünkü duruşmada mahkemenin de heyetinde bu gerçeği göreceğini umut ediyoruz ve en azından yargılamanın bu aşamasında tutuklama kararının çıkmasını bekliyoruz" dedi.





NE OLMUŞTU?



İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açılan davada görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması davanın avukatı Betül Altınsoy'u isyan ettirmişti. Müşteki ailenin avukatı Betül Altınsoy Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntülerin mevcut olduğunu ancak olayın gerçekleştiği tarihte yani Ekim 2017'deki görüntülerin silindiğini veya gizlendiğini belirtmişti. Altınsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülerin mahkemece istenmemesine itiraz ederek "Hiçbir marka değeri 5 yaşında bir çocuktan daha önemli değildir! Bu davanın avukatı olarak önümüze örülen duvara karşı sizden mahkemenin sormadığı soruyu sormanızı ve sesimizi duyurmanızı istiyorum" demişti..

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