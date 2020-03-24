Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara corona virüs mesajı!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

EVDEN ÇIKMAYARAK VİRÜSÜN YAYILMA ZİNCİRİNİ KIRMALIYIZ

Başkan Erdoğan video konferans görüşmesinde, "Dünyanın neredeyse tamamına yayılan bu salgın hastalıkla en az hasarla çıkmak için her türlü tedbiri aldık. Vatandaşlardan ricamız bir müddet zorunlu haller dışında evden çıkmayarak bu hastalığın yayılma zincirini bir an önce kırmamıza yardımcı olmalarıdır. " dedi.

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul teşkilatına telekonferans yöntemiyle seslendi | Video

"HEP BİRLİKTE HALKIMIZA TEDBİRLERE HARFİYEN UYMALARINI TELKİN ETMELİYİZ"

Erdoğan, "Tabii burada teşkilatlarımızın mensuplarının üzerinde olduğu çok önemli görevler var. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı olarak tüm ilçelerimiz, belediyelerimiz ve üyelerimizle birlikte bu çerçevede bize düşen görev vardır. Hep birlikte halkımıza sağlık ve içişleri bakanlarımızın ve bakanlıklarımızın bu çerçevede aldıkları tedbirlere harfiyen uymalarını telkin etmeliyiz. Hastalığın bulaşma hızını ne kadar çabuk kesersek -nitekim bazı bilim kurulu üyelerimiz biliyorsunuz bir hafta içerisinde bunu çözmenin şu anda çok büyük önem arz ettiğini söylüyorlar- ve bunu telkin etmeliyiz. Hastalığın bulaşma hızı düştükçe bundan kurtulmamız da hızlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"SALGINA KARŞI BAĞIŞIKLIK DÜZEYLERİ DÜŞÜK OLAN KRONİK HASTALARIMIZIN VE YAŞLILARIMIZIN ÜZERİNE ÖZELLİKLE TİTRİYORUZ"

"Sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz, belediyelerimiz, sosyal destek birimlerimiz tüm güçleriyle milletimize yardımcı olmak için gayret gösteriyor" diyen Erdoğan, "Salgına karşı bağışıklık düzeyleri düşük olan kronik hastalarımızın ve yaşlılarımızın üzerine özellikle titriyoruz. Ekonomi yönetimimiz istihdamın devam ettirilmesi şartıyla esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik ciddi destekler açıkladı, açıkladık. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önlemlerin yanında kredi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi başta olmak üzere daha pek çok tedbirler hayata geçirilmektedir" şeklinde konuştu.



"KAMUOYUNA ANLATMAK VE İNSANLARI İKNA ETMEKLE DE MÜKELLEFİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlenen parti olarak bu süreçleri özellikle sahiplendik, sahipleniyoruz. Kamuoyuna anlatmak ve insanları ikna etmekle de mükellefiz. Çünkü biz iktidar partisiyiz. Bu sorumluluğu unutmayacağız. Yaşlı ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın yardımına koşacak öyle bir mekanizma oluşturmalıyız ki bu süreçte milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermeliyiz."