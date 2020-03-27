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'ın inadı corona virüsü bulaştırdı

nedeniyle 15 Mart’ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral ’ın inadı eşi ve korumasınında koronavirüse yakalanmasına neden aldı. Açıklamaya göre 12 Mart’ta eve çağrılan Fenerbahçe Orduevi doktorunun hastaneye gitmesi konusunda uyarmasına rağmen Yalman evde serum tedavisi uygulanmasını istedi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:15 ABONE OL
Aytaç Yalman'ın inadı corona virüsü bulaştırdı

Hipertansiyon dışında hastalığı olmayan 79 yaşındaki Aytaç Yalman'ın hastalık belirtileri 11 Mart'ta nefes darlığıyla başladı. Yalman'ın 15 Mart'ta hayatını kaybetmesi üzerine tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce açıklama yapıldı. Açıklamaya göre 12 Mart'ta eve çağrılan Fenerbahçe Orduevi doktorunun hastaneye gitmesi konusunda uyarmasına rağmen Yalman evde serum tedavisi uygulanmasını istedi.

Şikâyetleri artınca 13 Mart'ta doktoru tekrar eve çağrıldı. Yalman bu kez ikna edilerek hastaneye götürüldü. Ancak yatmayı kabul etmeyerek evine döndü. Durumu kötüleşince aynı gün saat 17.00'de özel bir sağlık kuruluşuna yatırıldı.

15 Mart 13.00'te Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve aynı gün saat 19.50'de hayatını kaybetti.

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Aytaç Yalman'ın inadı corona virüsü bulaştırdı
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