Son dakika: İBB'nin corona virüsü skandalları bitmiyor! Her sabah aynı manzara! Yeni görüntüler geldi...

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde ekstra önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ile art arda kararlar yürürlüğe sokulurken, belediyelerden de sürece katkı sunması talep ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında en önemli kararlardan biri de işe gitmek isteyen vatandaşları korumak üzere toplu taşımada hayata geçirilen sosyal mesafe kuralı olarak biliniyor. Otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarında belirlenen boşluklarla seyahat edilmesi istenitken, İstanbul'dan 3 gündür akıllara durgunluk veren görüntüler geliyor.

İBB, SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIYOR

Koronavirüs ile mücadelede en kritik şehir olan İstanbul'da metrobüs, otobüs ve dolmuş seferleri azaltılırken, işe gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Metrobüsten gelen görüntülerde vatandaşların oldukça kalabalık araçlarla yolculuk ettiği, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görülüyor.

Vatandaşlar İBB'nin uygulamada yetersiz kaldığını ve tedbirleri hiçe saydığını belirtiyor. Sosyal medya üzerinden İBB'ye konuya ilişkin mesajlarla tepki yağıyor.

İBB İLK GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

3 gün önce medyaya yansıyan görüntülerde bir otobüste dip dibe yolculuk yapan vatandaşların isyan ettiği görülmüştü. Görüntüler infial yaratırken, İBB'den yalanlama ve tepki gelmişti. İBB görüntülerin kurgu olduğu iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: ORGANİZASYON

İlk görüntülerin ardından şiddetli bir tepki gösteren İBB Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşı Murat Ongun, "Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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EKREM İMAMOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Dün FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu, ortaya çıkan görüntülere ilişkin "Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete. Dünya değişti ama kafalar değişmedi." sözleri ile haberleri yalanladı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER İMAMOĞLU VE ONGUN'U YALANLADI

İBB'nin organize olarak nitelendirdiği otobüs görüntülerinin ardı arkası kesilmiyor. Yeni gelen görüntülerde metrobüs ve otobüslerin farklı hatlarda kalabalık bir şekilde seyrettiği görülüyor. Farklı hatlarda çekilen görüntülere CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sözcü Murat Ongun'un ne cevap vereceği merak ediliyor.

SOSYAL MESAFE KURALI KORONA İLE MÜCADELEDE OLDUKÇA

Sosyal mesafe kuralı, koronavirüs ile mücadele kapsamında en önemli kural olarak göze çarpıyor. Hastalığın yayılımının önlenmesi için en az 1.5 metre mesafe önerilirken, evden çıkılma zorunluluğu yoksa karantinada kalınması tavsiye ediliyor.

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