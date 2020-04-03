Hakan Aygün adliyede böyle kıvırdı!

Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçen Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün, Avukat Mustafa Doğan İnal tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun Muğla Gümbet İskelesi'ndeki teknesinde dün gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgu işlemleri de tamamlanan Hakan Aygün, atılı suçlar kapsamında sevk edildiği Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aygün'ün skandal 'Iban ayeti' ve 'Corona Suresi' paylaşımlarıyla ilgili verdiği ifadeye SABAH ulaştı.

Hakan Aygün ifadesinde, "Söz konusu paylaşımları siyasi eleştiri kapsamında herhangi bir tehdit, hakaret ve dini inanışları aşağılama kastı ile yapmadım"dedi.

"HATIRLAMIYORUM"

Hakan Aygün şunları söyledi: Facebook hesabımdan yapılan 'Alkol artık haram değil, size helal kıldık korona suresi' şeklindeki paylaşımı yaptığımı hatırlamıyorum. Yapmış isim de söz konusu paylaşımda dini aşağılama gibi bir kastım yoktur.

"BEN YAPMADIM"

Yine Twitter'da tarafımdan paylaşılan 'İban suresi aet 1, ey iban edenler, biz size ayrı bankalarda iban numaraları verdik ki iban edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde iban edenle iban etmeyenler ayrılacaktır' şeklindeki paylaşımla ilgili olarak ise söz konusu paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşım konu ile alakasız başka bir twit mesajlarımın altına yorum olarak yapıştırılmıştır. Bunu görünce de tüm gece sildim ve askıya aldım. Bu konuda da hem video hem tweet hesabımda sabit olarak açıklama yaptım. Buna vesile olduğum için herkesten dini duygularının aşağılandığını hisseden herkesten özür dileyen bir video çekip Twitter hesabına sabitledim. Benim yaptığım paylaşımlarda herhangi bir suç kastım yoktur."

Hakan Aygün şu iddialarda bulundu: " Bu paylaşım bana aittir. Bodrum'da bulunduğum sırada gerçekleştirdim. Bundan birkaç gün önce benim Twitter hesabımda yapmış olduğum konu dışı bir paylaşımlarımın altına retweet şeklinde benim olmayan ve tarafımdan oluşturulmayan bir görsel, bir paylaşım, benim paylaşımım gibi sayfama eklenerek paylaşılmış. Bunun üzerine de bazı televizyonlarda haber çıktığını gören arkadaşlarım da benimle iletişime geçerek televizyonlarda ve sosyal medyada haber yapıldığını söylemeleri üzerine hesabımı kontrol ettim. Tarafımdan oluşturulmayan bir paylaşımın sayfamda paylaşıldığını gördüm. Durumdan bu şekilde haberdar oldum. Daha sonra hesabımda yapmış olduğum kontrol sonucunda bahse konu bu paylaşımı ve bu paylaşıma yapılan tüm retweet ve yorumları sildim. Bu retweet ve yorumların tamamına yakını tehdit ve hakaret içerikli idi. Benim tarafımdan yapılmayan paylaşım üzerine çeşitli mecralarda tehdit ve hakaretlere uğradığım için, tehdit ve hakaret eden şahıslara bu paylaşımı yaparak tepkimi gösterdim. Başka da bir amacım yoktur."

Aygün ifadesinde, "Kullanmakta olduğum sosyal medya hesaplarım bugüne kadar başkaları tarafından ele geçirilmedi. Ancak kullanmış olduğum mail adresime yaklaşık 1-2 ay önce şu an hangi ülke olduğunu hatırlamadığım ülkelerden giriş yapıldığına dair sık sık mail gelmeye başlamıştı. Ben her mail geldiğinde şifremi değiştirerek önlemim aldım."diye konuştu.

Hayrettin ŞAŞMAZ/ÖZEL İSTİHBARAT