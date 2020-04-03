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Son dakika... Kur'an ile dalga geçen Gazeteci Bodrum'da gözaltına alındı

'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gazeteci yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.4.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 15:11 ABONE OL
Son dakika... Kur'an ile dalga geçen Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Aygün bu ahlaksız paylaşımı yapmıştı:

Gazeteci Hakan Aygün hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

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Son dakika... Kur'an ile dalga geçen Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı
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