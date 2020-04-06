iftiracı Sözcü yazarı! Devletin önlem almadığını ileri sürerek Merkez Bankası'nı hedef aldı

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Berat Albayrak'ı en çok benim sevmem!" başlıklı iftira dolu bir köşe yazısı kaleme aldı. Köşe yazısında elinde hiçbir veri olmadığı halde, Merkez Bankası'nın para bastığını söyleyerek Türkiye'nin ekonomi yönetimini karalamaya çalıştı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı önlemleri köşe yazısına taşımayan Muratoğlu, ekonomi yönetimindeki isimleri ve kurumları hedef aldı.

MERKEZ BANKASINA 'PARA BASIYOR' İFTİRASI

Muratoğlu, "İşsizlik Fonu paraları çoktan harcandığından, ihtiyat akçeleri de kullanıldığından Merkez Bankası mecburen para basıyor. Onunla maaş ödeyip işsizlere vermeye çalışıyor. Çareler çaresiz… Daha da basacak!" diyerek Merkez Bankası'nın para bastığı iftirasını attı.

Türkiye'nin ekonomi yönetimi eleştirirken seviyesiz bir üslup kullanan sözcü yazarı, "Gelişmiş ülkelerin hepsi para basıyor ama bu durum Türkiye gibi ülkeler için niçin tehlikeli? Çok ince bir kriz yönetimi gerekli… Oysa bizim ekonomiyi yönetim şeklimiz kütük gibi… Gelişen ülkelerde genellikle yüksek borç, düşük tasarruf, bütçe ve cari açık kaynaklı kur baskısı vardır… Para basınca kur artar, kur ile beraber başta enflasyon olmak üzere bütün göstergeler kötüye gider… Bu basılan paralar ne zaman ve nasıl geri çekilecek? Bu işin çok hızlı olması gerekiyor…"dedi.

MERKEZ BANKASININ PARA BASTIĞINA DAİR VERİ YOK!

Muratoğlu, "Merkez Bankası'nın para basıp basmadığına dair hiçbir veri yazısında yokken, yazı kaleme alan Muratoğlu, öneriler sunmaktan da geri durmadı: "Önce ne kadar kaynağa ihtiyacımız olduğu hesaplanmalı… Mali disiplin uygulayıp giderler kısıtlanmalı… Hedef ne, nereye kadar bu para basma işini götüreceksin? Ucu açık görünüyor." İfadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisiniz daha da kötüye gideceğini "ileri süren Muratoğlu, "Diğer yandan, iç borcu çevirmek için her 100 liralık borç karşılığında nisan-mayıs-haziran aylarında ortalama 160 lira borçlanacağız. Ekonominin helvasını kavuracağız! Dövize ihtiyacımız var. Yabancılar Türkiye'nin yüzüne bakmıyor. Bırakın getirmeyi, kaçan arkasına bakmıyor!" dedi.

DEVLETİN YÖNETİCİLERİ AÇIKLADI, SÖZCÜ DUYMADI!

Türkiye'nin ekonomi yönetiminde koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbirler adlı ve almaya devam ediyor. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da koronavirüs tedbirlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını belirtmişti. Başkan Erdoğan da tedbirlerle ilgili açıklama yapmıştı. Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, beş gün önceki açıklamasında, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu. Sözcü Gazetesi köşe yazarı Muratoğlu, bu açıklamaları duymadığını köşe yazısında göstermiş oldu.

MERKEZ BANKASI KORNAVİRÜSÜ ÖNLEMLERİNDE NELER VAR?

Merkez Bankası koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirlerini ilk olarak almış, 17 Mart'ta kamuoyuna duyurmuş, daha sonra 31 Mart'ta tedbirlere ek ilaveler getirilmişti. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin desteklenmesi yoluyla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine, bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliğin artırılmasına, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamının sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen mal ve hizmet ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda desteklenmesine yönelik aşağıdaki ilave tedbirler aldığını duyurdu. İşte Merkez Bankası'nın ek tedbirlerinden bazı kesitler:

• PARASAL AKTARIM MEKANİZMASININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENDİ

2020 yılı 'Para ve Kur Politikası' metninde belirlenen limitler çerçevesinde yürütülen Açık Piyasa İşlemleri (APİ) portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli olarak gerçekleştirilebileceği vurgulandı. Gerektiğinde söz konusu limitler piyasa koşullarına göre güncellenebileceği açıklandı. Bu işlemlerle hedefin ne olduğu şöyle belirtildi: "Piyasa derinliğinin artırılması, varlık fiyatlamalarının sağlıklı gerçekleşmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması yoluyla parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

• İŞSİZLİK SİGORTA FONU İLE İLGİLİ NASIL BİR TEDBİR AMAÇLANDI?

"Geçici bir süre için, Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB tarafından belirlenen koşullar ve tutarlar dâhilinde TCMB'ye satma veya Piyasa Yapıcılığı sistemi kapsamında APİ çerçevesinde tanınan likidite imkânını belirli oranlar dâhilinde artırma olanakları sağlanacak. Böylelikle, İşsizlik Sigorta Fonu'nun likidite ihtiyacının piyasa işleyişi üzerindeki olası etkileri sınırlandırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlandı. Söz konusu DİBS alımları, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendirilecek. Bu işlemlere ilişkin detaylı bilgilendirme ve kriterler ilgili taraflara ayrıca yapılacak."

• SERMAYE PİYASASININ DERİNLEŞMESİNE KATKI DA BULUNACAK

TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dâhil edilmesine karar verildiğini belirtildi. Söz konusu kıymetlerin teminata kabul edilmesi, benzer nitelikteki ihraçların likiditesinin artmasına ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacağını, bankalara Türk lirası ve döviz piyasa likidite yönetimlerinde sağlanan esnekliğin artırılacağını ve teminata kabul edilecek kıymetlere dair kriterler ve söz konusu imkâna dair limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

• REEL SEKTÖRE KREDİ AKIŞININ KESİNTİSİZ SÜRMESİ İÇİN LİKİDİTEDE LİMİTLER ARTIRILACAK"

Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkânlarında limitler artırılacaktır. Bu kapsamda sağlanan 91 güne kadar vadeli repo ve 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk lirası swap hedefli likidite imkânlarına ek olarak 6 ay vadeli döviz karşılığı lirası swap ihaleleri düzenlenecek olup bu vadedeki ihalelerle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 125 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD doları, euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacağını açıkladı.

• Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir. Türk lirası cinsi reeskont kredileri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kullandırılacağı ifade edildi.

• KREDİLER İÇİN TOPLAM 60 MİLYAR LİRA LİMİT BELİRLENDİ

Krediler için toplam 60 milyar Türk lirası limit belirlendiği, bu limitin 20 milyar Türk lirası Türk Eximbank, 30 milyar Türk lirası kamu bankaları, 10 milyar Türk lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edildiği açıklandı.

• Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari yüzde 70'i KOBİ'lere tahsis edileceği, firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ'ler için 25 milyon lira, diğer firmalar için ise 50 milyon lira olarak belirlendiğini söylendi.

• Kredi imkânından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmaların ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmaların yararlanabileceği de açıklandı.

• Kredilere TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı uygulanacağı, aracı bankaların komisyon oranı azami 150 baz puan olabileceği belirtildi.

• Ayrıca kredilerin azami 360 gün vadeli olacağı, ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü ile 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi süresince muhafaza edilmesi koşulu karşılığında kullandırılacağı duyuruldu.