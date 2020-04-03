Merkez’den dev destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyasına ülke genelinde verilen destek hız kesmiyor. Dün kampanyaya 100 milyon TL'lik rekor bağışla katılan Merkez Bankası, en yüksek desteği veren kurum oldu. İletişim Başkanlığı, şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 TL bağış toplandığını açıkladı. Vatandaşlar tarafından Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone üzerinden 8119 SMS hattına yapılan başvuruların sayısı ise 2 milyona yaklaştı.İş dünyasının bağış yarışı da sürüyor. Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır 24 milyon TL'lik bağışıyla özel sektör firmaları arasındaki en büyük bağışa imza attı. Eti Bakır'ı 20 milyon liralık bağışıyla Turkcell, 20 milyon liralık bağışıyla Kuveyt Türk Finans Grubu, 10 milyonluk yardımıyla koronavirüse yakalanan Mehmet Nazif Günal'ın sahibi olduğu MAPA İnşaat takip etti. BİM ve Dicle Kök Enerji, Özaltın İnşaat kampanyaya 7 milyon TL, Sembol İnşaat, Makyol İnşaat, Çilek Mobilya ve Albaraka Türk 5 milyon TL, Erkul Kozmetik 4 milyon TL, Akkuyu Nükleer 3.2 milyon TL, Duygu Mühendislik ve Kalyon İnşaat 3 milyon TL ile destek sunacaklarını açıkladı.Atasay Kuyumculuk'un sahibi Cihan Kamer 13 milyon lirayla en yüksek şahsi bağışı yapan işadamı oldu. Oltan ve Köleoğlu Elektrik'in sahibi Ertuğrul Doğan 5 milyon 61 liralık destekte bulundu. Bağışın Trabzon'un plaka işareti olan 61 ile tamamlanması ise dikkat çekti.Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, kampanyaya 50 bin liralık destekle katkıda bulundu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, dayanışma kampanyasına destek için kollarını sıvadıklarını belirterek, "Genel Müdürlüğümüz, kampanyaya destek verecek" dedi. Öte yandan Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de kampanyaya 100 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.milyon lira bağışlayan firmalar ise şu şekilde sıralandı: Uğur Soğutma, Alarko Şirketler Topluluğu, SSTEK A.Ş., Saat ve Saat, Estar Tekstil, İpek Mobilya, Nemport Liman İşletmeleri , Summa Turizm, Likit Kimya San. SMS İnşaat, Eber Elektrik, Hasçelik Kablo, Altunkaya İnş., STM Savunma Teknolojileri Müh., Eti Gıda., Gaziantep OSB IV. Kısım OSB, Tekstop Tekstil , Boğaziçi Mensucat, Konut Yapı ve İstanbul Ticaret Borsası.