Tek hane faiz sınırsız likidite

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün olağanüstü toplandı ve corona virüsüne karşı önlemler aldı. İhracattan sanayiye ve bankacılığa kadar alınan önlemler piyasayı rahatlatacak ve krediye erişimi kolaylaştıracak. Alınan önlemlerle vadeler de uzatılacak. Merkez Bankası aynı zamanda faiz oranlarını da tek haneye çekti. Banka, politika faizini 1 puan düşürdü.



POLİTİKA FAİZİNİ 9.75'E ÇEKTİ

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e çekti. Merkez ayrıca bankalara likidite desteğinden zorunlu karşılıklarda puan indirimine kadar birçok başlıkta ekonomiye destek adımları attı. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda corona virüsü etkilerine karşı alınan diğer önlemler de açıklandı.



1-BANKALARA LİKİDİTE DESTEĞİ: TCMB tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.



2-91 GÜNLÜK REPO İHALESİ: 2020 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek. Bu ihalelerde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, repo işlemlerinde olduğu gibi, bankalar tarafından talep edilmesi halinde aynı faiz oranı ve vade ile depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacak.







3-LİMİTLER ARTTIRILACAK: Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkânına ilişkin limitler artırıldı.



4-SWAP İHALELERİ SÜRECEK: Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek. İhaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.



5-İHRACAT KREDİLERİNE DÜZENLEME: 18 Mart 2020'den 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkânı tanındı. Toplam 7.6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilecek. 30 Haziran 2020'ye kadar reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi. Böylece bu kredilerin kapatma süresi 36 aya çıkarıldı.



6-DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP İHALESİ: Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk Lirası swap ihaleleri düzenlenecek. Bu ihalelerle bankalara politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan altında faiz oranı üzerinden dolar, euro veya altın karşılığı TL likidite sağlanacak. Limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacak.



7-REEL SEKTÖRE KREDİ DESTEĞİ: Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanındı. Bankaların yeni likidite imkânlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilecek. Söz konusu imkânların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yüzde 25'i ile sınırlı kalacağı öngörülüyor.



8-ZORUNLU KARŞILIKLARDA İNDİRİM: Zorunlu karşılıklarda reel kredi büyümesini sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilecek. Bu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın likidite verilmesi bekleniyor. Değişiklik, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.