Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü sayısını açıkladı! 9 Nisan Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi: Türkiye'deki son coronavirüsü sayıları açıklandı. Türkiye coronavirüsü ile tüm gücüyle mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri sürekli olarak hatırlıyor. Türkiye'de coronavirüsü verileri günlük olarak güncellenerek halkla paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığının sitesinden günlük olarak coronavirüsü istatistikleri veriliyor. Son olarak Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'deki son coronavirüsü vakaları ve ölen kişi sayısı...
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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE GÜNÜNE AİT CORONAVİRÜS SAYILARI BELLİ OLDU
9 Nisan tarihine ait Türkiye'de coronavirüsü sayıları belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler şu şekilde;
Test sayısı: 28.578
Vaka sayısı: 4.056
Vefat eden kişi sayısı: 96
İyileşen hasta sayısı: 296
BAKAN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Bugünkü coronavirüs vakalarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." dedi.
BUGÜNE KADAR TÜRKİYE'DE SAYILAR NE DURUMDA?
Türkiye günlük 30 bin test hedefine doğru ilerleme kaydediyor. İşte bugüne kadar yapılan toplam test sayısı, vaka sayısı, vefat eden ve iyileşen kişi sayıları;
Toplam test sayısı: 276.338
Toplam vaka sayısı: 42.282
Toplam vefat eden sayısı: 908
Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 1.552
Toplam entube hasta sayısı: 1.017
Toplam iyileşen hasta sayısı: 2.14210 soruda coronavirüs psikolojisi! Erkekler mi daha çok etkileniyor yoksa kadınlar mı? Sabah'a özel açıklamalar... Son dakika: İtalya'da bilanço artıyor Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi