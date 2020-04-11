Son dakika... Bakan Koca güncel coronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı

Türkiye'de coronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün olduğu gibi bugünkü coronavirüs test, vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını açıkladı. İşte o rakamlar;

SON DAKİKA: 11 Nisan 2020 TARİHİNE AİT CORONAVİRÜS RAKAMLARI

Test sayısı: 33.170

Vaka sayısı: 5138

Vefat eden hasta sayısı: 95

İyileşen hasta sayısı: 542

BAKAN KOCA'DAN CORONAVİRÜSLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Bakan Koca şu açıkalmayı yaptı: Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM CORONAVİRÜS SAYILARI ŞÖYLE;

TOPLAM TEST SAYISI: 340.380

TOPLAM VAKA: 52.167

TOPLAM VEFAT: 1.101

TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTASI: 1.626

TOPLAM İYİLEŞEN HASTA: 2.965

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