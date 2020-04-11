Son dakika... Bakan Koca güncel coronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı

Türkiye'de coronavirüs tedbirleri kapsamında dün gece itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün olduğu gibi bugünkü coronavirüs test, vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını açıkladı. İşte o rakamlar;
SON DAKİKA: 11 Nisan 2020 TARİHİNE AİT CORONAVİRÜS RAKAMLARI
Test sayısı: 33.170
Vaka sayısı: 5138
Vefat eden hasta sayısı: 95
İyileşen hasta sayısı: 542
BAKAN KOCA'DAN CORONAVİRÜSLE MÜCADELE AÇIKLAMASI
Bakan Koca şu açıkalmayı yaptı: Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.
Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020
TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM CORONAVİRÜS SAYILARI ŞÖYLE;
TOPLAM TEST SAYISI: 340.380
TOPLAM VAKA: 52.167
TOPLAM VEFAT: 1.101
TOPLAM YOĞUN BAKIM HASTASI: 1.626
TOPLAM İYİLEŞEN HASTA: 2.965
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