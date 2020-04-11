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haberi: Bilim Kurulu Üyesi market ve fırınlara koşanlara 'keşke' diyerek seslendi: 14 gün izole kalın

haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. , ilanını duyduktan sonra marketlere ve fırınlara koşanlara seslendi. Kara, oluşan yoğunlukta tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin hiçe sayıldığını, bu nedenle dışarı çıkanların kendini 14 gün izole etmesi gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 11.4.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 17:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara market ve fırınlara koşanlara 'keşke' diyerek seslendi: 14 gün izole kalın

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş için dışarıya çıkanlara ilişkin, "Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ateş Kara, "Dün akşam keşke dışarıya çıkmasaydık; ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarıya çıktı. Bu, virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarıya çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, 1 metreye dikkat edelim, ortak alanlarda, ev içinde de maske takalım. Bebeğine bez almak için, çocuğuna süt almak için ya da ertesi sabah ekmek temin edebileceğinden emin olmadığımız için çıktıysak bile, günlerdir evlerinde olan büyüklerimiz için 14 gün evde sosyal mesafeye ve kurallara dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara market ve fırınlara koşanlara 'keşke' diyerek seslendi: 14 gün izole kalın
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