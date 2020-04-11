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haberi: Vatandaş ekmeği nasıl alacak? 81 il valiliğine gönderildi

31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaş dün fırınlara akın ederek kuyruklar oluşturmuştu. En çok merak edilen konuların başında gelen satışı ile ilgili İçişleri Bakanlığı, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.4.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 08:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Vatandaş ekmeği nasıl alacak? 81 il valiliğine gönderildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını bildirdi.

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Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe talimat gönderdi. Buna göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.

Bakan Soylu, uygulamanın hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmasını istedi.

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Son dakika haberi: Vatandaş ekmeği nasıl alacak? 81 il valiliğine gönderildi
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