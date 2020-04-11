Son dakika! Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu? İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklama geldi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak için verilen sokağa çıkma yasağına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Soylu, kararın duyurulma saatine yönelik eleştirilere net yanıt verdi, "Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: DAHA MI İYİ OLACAKTI?

İçişleri Bakanı Soylu, Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya'ya verdiği röportajda eleştirilen temelsiz olduğunu söyledi.

Soylu şu ifadeleri kullandı:

Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?

SOKAĞA ÇIKANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Soylu, kararın duyurulması ile kısa süreli bir hareketlilik yaşandığını söyledi, market, bakkal, benzinlik, fırın gibi noktalara tüm Türkiye'de giden kişi sayısının 25 bin olduğunu duyurdu.

Soylu, "Bu kapsamda, önceki gece yarısı 1-1,5 saat içinde marketlere akın eden insan sayısının da öyle abartılacak boyutta değil. Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu" dedi.

Soylu, "İtalya sokağa çıkma yasağını hangi saatte ilan etmiş hiç baktınız mı?" sorusunu yöneltti.

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