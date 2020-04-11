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! Bu görüntüleri 'Ekmek Kavgası' diye servis etmişlerdi! Gerçek ortaya çıktı...

haberine göre; ’daki Bayrampaşa İlçesi’nde dün gece ekmek kavgası çıktı diye sosyal medyada sunulan görüntülerin trafik kazası sonrası yaşandığı bir mekânın güvenlik kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Motosikletli iki kişinin arkasından bir otomobilin vurması sonrası çıkan kavga muhalif kesimler tarafından sosyal medyada ekmek kavgası olarak sunulmuştu.

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Giriş Tarihi: 11.4.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika! Bu görüntüleri 'Ekmek Kavgası' diye servis etmişlerdi! Gerçek ortaya çıktı...

İstanbul Bayrampaşa'daki ekmek kavgası diye sunulan kavganın trafik kazası sonrası ortaya çıktığı belirlendi. Motosikletli iki kişi yolda ilerlerken, arkadan bir otomobilin motosiklete vurması sonrası yaşanan kavga yakın bir mekânın kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada ekmek kavgası olarak sunulan görüntüler muhalif kesimler tarafından ekmek kavgası olarak sunmuştu.

Ekmek kavgası değil, trafik kazası kavgası | Video

TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA ÇIKTI

İstanbul'daki Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde çıkan kavgada kavganın yaşandığı yakın bir mekânın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşın görüntüde görüntüyü anlatan vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor. Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır" diye anlattı.

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Son dakika! Bu görüntüleri 'Ekmek Kavgası' diye servis etmişlerdi! Gerçek ortaya çıktı...
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