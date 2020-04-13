Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan A Haber'e açıklama: O mesajlar beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'den Şebnem Bursalı'ya çok özel açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamalarında istifadan döndüğü süreci detayları ile anlattı.

Soylu yaptığı açıklamada, "Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi. Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok önemliydi." dedi. Soylu Bahçeli'ye teşekkür telefonu açacağını da söyledi.

SOYLU'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Dün akşam istifa eden, istifası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından reddedilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece boyunca yaşananları anlattı.

Soylu, 48 saatlk sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından yaşananların sorumluluğunu aldığını belirterek, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu." ifadesini kullandı.

"ŞEHİT ÇOCUKLARINDAN MESAJLAR GELDİ"

Soylu istifa kararının ardından şehit çocuklarının danışmanına çok sayıda mesaj ilettiğini söyledi. Soylu, "Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi." dedi.

MİLLETİN İYİ NİYETİNE VURGU

Cuma günü yaşananların sorumluluğunu alırken, milletin yaşananlar karşısında iyi niyetini korumasının kendisini mutlu ettiğini söyleyen Soylu, "Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'NİN MESAJINA DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam istifa kararı almasının ardından sessizliğe bürünmüştü. Başkan Erdoğan istifayı reddederken Soylu'ya bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Soylu o mesajı hatırlattı, "Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok öenmliydi. Kendisine teşekkür etmek için telefon açacağım" dedi.

Son dakika: İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını açıklamasının ardından yaşananlar... | Video

NELER YAŞANMIŞTI?

Cuma akşamı saat 22.00 sularında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İçişleri'nin kararı açıklamasının ardından fırın ve marketlerde yığılmalar yaşanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kararı geç açıkladığı gerekçesi ile eleştirilmişti. Soylu dün akşam sosyal medyadan yayınladığı mesajın ardından istifasını duyurdu.

Soylu'nun istifa açıklaması ile gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan ile Soylu telefonda görüştü. Daha sonra İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soylu'nun göreve devam edeceği belirtildi.

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"İşte kabul edilmeyen istifanın perde arkası…"