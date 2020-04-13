Okan Müderisoğlu yorumladı! "İşte kabul edilmeyen istifanın perde arkası…"

İçişleri Bakanlığı görevini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Cumhurbaşkanım beni bağışlasın" notuyla bıraktığını duyurmuştu. Peki Süleyman Soylu neden istifa etti? İstifa kararının perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, tüm bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınında anlattı. Öte yandan İletişim Başkanlığı dün gece Süleyman Soylu'nun istifasının Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmediği ve Süleyman Soylu'nun görevine devam edeceğini açıkladı.

Son dakika: İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının perde arkasındaki gerçekler | Video

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Soylu görevine kaldığı yerden devam ediyor. Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun" dedi.

Son dakika: İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını açıklamasının ardından yaşananlar... | Video

A Haber Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı canlı yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ve sonrasında yaşanan hareketli saatleri değerlendirdi. Bursalı, Soylu'nun sorumlu siyasetçi olarak bu kararı aldığını ve duygusal olarak yaklaştığını ifade etti. Bursalı, Soylu'nun bugünkü Kabine Toplantısı'na İçişleri Bakanı görevi ile katılacağını da açıkladı. İşte A Haber Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar...

Saat 21.00 sularından 01.00'a kadar hareketlilik devam etti. Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada istifasını duyurdu. Satır aralarını iyi okumak gerekiyor. Soylu, istifa gerekçesini sokaklardaki yığılmalarla ilgili sorumluluğu üstlendiğini söyledi ve istifasını açıkladı. Satır aralarında yine dikkat çeken bir nokta vardı. Sayın Cumhurbaşkanından istifası için onay istediği metinde yer aldı."

Siyasette bazen bu tür dalgalanmalar olur. Sorumlu siyasetçi olarak bu reaksiyonu gösterdiği Ankara kulislerinde konuşuldu. Soylu'nun aşırı duygusal bir refleks ile bu kararı aldığı ve kabul edilmeyeceği kanısı Ankara'da genel olarak hakimdi. İstifalarda atayan kişinin kararı önemlidir. Bu nedenle Cumhurbaşkanının kararı çok daha büyük önem taşıyordu. Nitekim İletişim Başkanlığı istifanın reddedildiğini söyledi.

Bugün videokonferans ile yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'na Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak katılacağını ifade edebiliriz."