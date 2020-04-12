SON DAKİKA: Süleyman Soylu'nun istifası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, cuma günü yaşananların sorumlusu olduğunu belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama geldi. İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar...

Son dakika: Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmedi! "Cumhurbaşkanımız talebi uygun bulmadı" | Video

İşte o açıklama:

İÇİŞLERİ BAKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFA AÇIKLAMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI



15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

ŞEBNEM BURSALI: "SAYIN BAKAN İSTANBUL'A GİDİYOR, GÖRÜŞME OLABİLİR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıklamıştı. Soylu'nun istifasına ilişkin İletişim Başkanlığı kararı kabul etmediğini açıkladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı önemli değerlendirmelerde bulundu. Bursalı: "İstifa elbette tek taraflı bir müessesedir ama, sizi o göreve atayan irade son kararı verecektir demiştim. Nitekim biraz önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama yorumumu teyit eder nitelikte bir açıklama oldu" ifadelerini kullandı.

Şebnem Bursalı: "Sayın Bakan İstanbul'a gidiyor, görüşme olabilir" | Video

MELİH ALTINOK: "SÜLEYMAN SOYLU GÖREVİNİ LAYIĞIYLA YERİNE GETİRİYOR, İSTİFA HABERİNDEN SONRA DESTEK OLUŞTUĞUNU GÖRDÜK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıklamıştı. Soylu'nun istifasına ilişkin İletişim Başkanlığı kararı kabul etmediğini ve görevine devam edeceğini açıkladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok önemli değerlendirmelerde bulundu. Melih Altınok: "Bakan Soylu, bazı kesimler kendisine düşmanca yorumlar yapsa da herkesin takdirini alıyor. Sayın Bakanı sadece Cuma gecesi yaşananlar üzerinden değerlendirmek doğru değil, görevini layığıyla yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Melih Altınok: "Süleyman Soylu görevini layığıyla yerine getiriyor, istifa haberinden sonra destek oluştuğunu gördük" | Video

EKREM KIZILTAŞ: "BU AKŞAM YAŞANANLARDAN DERS ALINMASI GEREKİYOR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, cuma günü yaşananların sorumlusu olduğunu belirterek istifa ettiğini açıklamıştı. Soylu'nun istifasına ilişkin İletişim Başkanlığı kararı kabul etmediğini açıkladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş önemli değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş: "Beklenmedik bir karardı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesinin bir üyesi olarak sayın Soylu'nun Cumhurbaşkanı ile görüşmeden, konuşmadan tek taraflı bir istifası söz konusuydu. 1 saatlik süre sonunda beklenen açıklama geldi. Aslında bu akşam yaşananlar Türkiye'de yaşayan herkesin bir şekilde bir ders alması ve üzerinde düşünmesi gereken hususlar" ifadelerini kullandı.

Ekrem Kızıltaş: "Bu akşam yaşananlardan ders alınması gerekiyor" | Video

MAHMUT ÖVÜR: "SÜLEYMAN SOYLU'NUN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN HER TÜRLÜ SALDIRIYI YAPANLARA CEVAP OLDU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıklamıştı. Kararın ardından İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında ise: 'Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.' ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli açıklamalarda bulundu. Övür: "Cuma akşamı yaşananların sorumluluğunu üstlendiği için böyle bir istifa yolunu seçti, onurlu bir yoldu diye düşünüyorum. Ancak hem toplumdan hem de Cumhurbaşkanlığı'nın yaklaşımından Süleyman Soylu'nun bu süreçte istifa etmesinin doğru olmadığı anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Mahmut Övür: "Süleyman Soylu'nun görevden alınması için her türlü saldırıyı yapanlara cevap oldu" | Video

İBRAHİM KALIN: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE KİMSE BALTA VURAMAYACAKTIR

Süleyman Soylu'nun istifa kararı Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken, bir yorum da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: 'Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır.' ifadelerini kullandı.