Yandaş televizyonda şaşırtan sözler! Yalan haberlere sığındılar...

TELE 1 kanalında, Demokrasi Arenası isimli programda, Türker Ertürk, Uğur Dündar, Merdan Yanardağ vardı. Programda söylenenler sosyal medyada gündem oldu. İBB'nin toplu taşıma sefer sayılarını azaltmamış gibi konuşan program katılımcılarının sözlerine izleyiciler tarafından tepki gösterildi.

Yandaş televizyonda şaşırtan sözler! Yalan habere sığındılar | Video

YALAN HABERE SIĞINDILAR

TELE 1 kanalındaki programda söz alan Türker Ertürk, "Halkın güveni yok nereye doğru teveccüh ediyor. Muhalefet partisinin belediyelerine doğru teveccüh ediyor. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar, halkı cezalandırmaya çalışıyorlar. İstanbul'da biliyorsunuz muhalefetin adayı seçildi. İstanbul'da başarısız olsun diye elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hiç kimse yardım almıyor, diyoruz" diye konuştu. O esnada Merdan Yanardağ, "Bir otobüse kırk kişi birden bile bindiler, olacak iş değil" diye araya girdi. Hâlbuki otobüse binenlerin işlerine gitmek üzere binen İstanbullular olduğu belirlenmişti. Ancak algı operasyonu oluşturmak için İstanbulluya trol diyenlerin yalanına sığındıkları yorumları yapıldı.

DERT KORONAVİRÜS DEĞİL, İKTİDAR DÜŞMANLIĞI

Türker Ertürk, Yanardağ'a "Evet, niçin biliyor musunuz, başarısız kılabilmek ve başarısız gösterebilmek için" dedi. Yanardağ, "Uğur Abi AKP iktidarıyla koronavirüs salgınında bu ülkenin yakalanmış olmasını bu ülkenin en büyük talihsizliği olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu cümleleri duyan izleyiciler sosyal medyada şoke olduklarını yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı sarf edilen sözler için şu yorumu yaptı: "Şaka değil, gerçek. Aynen böyle dediler. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi örnek gösterip teşekkür ederken. NATO Türkiye'yi örnek gösterirken, 94 ülke Türkiye'den yardım isterken, en son teknolojiyle donatılmış şehir hastaneleri hizmete girerken, yerli solunum cihazı seri üretimi yapılırken, birde bunların anlattıklarına bakın. Bunları izleyen CHP'lilerin halini varın siz düşünün!"

METROBÜS, OTOBÜS YA DA METRO KULLANIP KULLANMADIĞINI MERAK ETTİ

İBB'nin sefer sayılarının azaltması sonucu toplu taşımayı kullanan İstanbullular, programda sarf edilen sözler karşısında şoke oldu. Ayrıca programa katılan Türker Ertürk, Uğur Dündar ve Merdan Yanardağ'ın metrobüs, otobüs ya da metro kullanıp kullanmadığını merak konusu oldu. Eğer kullanıyorlarsa, hangi saatlerde ve hangi toplu taşıma araçlarını kullandıkları sosyal medyada tartışıldı.

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