Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan son dakika coronavirüs ilacı açıklaması: Dornaz Alfa ilacını biz bulmadık...

Coronavirüs tedavisi ve aşısı ile ilgili Prof.Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama geldi. Ovalı, ilaç ile ilgili yanlış anlaşılmalar ve yorumlamaların kendisini üzdüğünü ifade etti. Ovalı, ilacın coronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini ve denenmesi gerektiğini belirttiklerini, ancak ilacı kendilerinin bulmadıklarını bildirdi.

OVALI'DAN DORNAZ ALFA İLACI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Prof.Dr. Ercüment Ovalı kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dornaz Alfa ve Covid- 19 tweetime yönelik açıklamamdır:

16.04.2020 tarihinde gece yarısı attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Kullandığım ifadeden bir ilaç-molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır, bu doğru değildir.

"AMACIMIZ MOLEKÜLÜ BİZ BULDUK DEMEK DEĞİLDİ"

Biz ilacın firma ve marka ismi vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekülü biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesini istediğimiz ve öngördüğümüz şey, bu ilacın Covid-19 hastalığı tedavi sürecinde yararlı olabileceği idi.

"ÖZETLE BİZ BİR İLAÇ BULMADIK"

Özetle biz bir ilaç bulmadık, biz bir ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öngördük, ayrıca bugünlerde dünyada başka araştırmacıların da benzer düşünceleri olduğu görülmektedir.

"ACİLEN BU VE BENZERİ ÇALIŞMALAR YAPILMALIDIR"

Bu ilacın Covid-19 tedavisinde kullanımı ile ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB' e iletilmiştir. Bu noktada bizce önemli olan tartışmaların bir kenara bırakılıp acilen bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir.

Saygılarımla.

ERCÜMENT OVALI NE DEMİŞTİ?

Bir süredir laboratuvarda yaptığı çalışmalarla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından aktaran Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın dün akşamki paylaşımı dikkat çekti. Ovalı, COVID-19 hastaları için Dornaz alfa ilacının klinik testlere alınmasını önerdi.

Ovalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.

DORNAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

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