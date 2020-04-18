Son dakika: Murat Ongun görevden alındı! İşte yerine gelen isim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye başlaması ardından Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nin başına getirilen basın danışmanı Murat Ongun'a nasıl görevden el çektirildiği ortaya çıktı.

YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İstanbul Otobüs İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi ve İstanbul Konut-Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin unvanları değiştirilerek İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi adı altında birleştirildi. Bu şirkete yeni yönetim kurulu seçildi.

8 Nisan'da tescil edilen ve 10 Nisan 10056 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan yeni yönetim kurulunda Murat Ongun'a yer verilmedi. Ongun yerine Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ndeyken özel kalem müdürlüğünü yapan Yavuz Saltık bu şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Saltık ile birlikte 10 kişilik yönetim kurulu oluşturuldu.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Murat Ongun, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olarak unvanı değiştirilen şirketin eski yönetim kurulunda yer alıyor. Eski yönetim kurulunda Gezi olaylarıyla adı gündeme gelen Tayfun Kahraman da yönetim kurulu başkan yardımcısı gözüküyor.



Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerine göre de, Bakırköy 23. Noterliği tarafından işlemleri yapılan şirkette Murat Ongun yönetici olarak yer almıyor.

Uzun yıllar gazetecilik yaparak hayatını idame ettiren ve hiçbir otobüsçülük kariyeri olmayan Murat Ongun'un bir otobüs şirketinin başına konulması kamuoyunca şaşkınlıkla karşılanmıştı.