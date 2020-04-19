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Yunan zulmüne Türk engeli! Karasularından böyle çıkarıldılar...

Yunanların mültecilere yönelik zulmü devam ediyor. açıklarında, karasuyu ihlali yapan Yunan unsurları Türk karasularından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca çıkarılırken, 10 da yapılan operasyonla birlikte kurtarıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.4.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 10:00 ABONE OL
Yunan zulmüne Türk engeli! Karasularından böyle çıkarıldılar...

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

10 SIĞINMACI KURTARILDI

Bölgede 3 Yunan Sahil Güvenlik unsuru olduğunun ve karasuyu ihlali yapıldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi. Denizde mahsur kalan 10 sığınmacı kurtarılırken karasuyu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.

YUNAN UNSURLARININ ÇIKARILMASI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Sahil Güvenlik Komutanlığının paylaştığı görüntüde, Yunan unsurlarının Türk karasularına girmesinin radarlarca tespit edilmesi ve Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca çıkarılması yer aldı.

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Yunan zulmüne Türk engeli! Karasularından böyle çıkarıldılar...
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