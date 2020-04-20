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davasından operasyonla kurtarıldı

İmamoğlu’nun, ’nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile olan ilişkileri sebebiyle yürütülen soruşturmadan ‘operasyonla’ kurtarıldığı ortaya çıktı

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
FETÖ davasından operasyonla kurtarıldı
Tespitlere göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün raporu doğrultusunda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun da arasında olduğu 24 kişi şüpheli hakkında, Karaaslan'la bağlantılı şirketlere ihale vermek suçlamasıyla soruşturma açıldı.

2 AY KALA TAKİPSİZLİK!
Ancak o dönemde soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş, Beylikdüzü Belediyesi'ndeki ihale dosyaları içeriğinin detaylarını bilmesinin "hayatın olağan akışına aykırı olduğu" ileri sürerek, İmamoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi. Diğer şüphelilere ilerleyen süreçte dava açıldı. Karar, İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığını açıklamadan sadece 2 ay önce verilmişti.

SEMİNER ARASI OPERASYON
Üstelik karar, sorumlu Başsavcı Vekili Ankara'da seminerdeyken verildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu takipsizlik kararını incelemek üzere soruşturma açtı ve Yücel Önder isimli müfettişi gönderdi.
HSK'nın tespitlerine göre; kararı onaylamakla görevli Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Asım Ekren, aynı gün "hukuki olmadığı için" karara itiraz ederken, dosyanın bütün halinde ele alınıp konu ile ilgili Danıştay kararı ve Bakanlık raporu da dikkate alınarak yasal gereğinin yapılmasını talep etti. Ancak Ekren'in, Ankara'da seminere gitmesini fırsat bilen ve daha önce takipsizlik kararını veren Karakuş, aynı kararı birkaç gün sonra bir kez daha aynen yazarak konunun detaylarına hakim olmayan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ziya Kavruk'tan onay aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Karar kesinleşince Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için önündeki en büyük engel kalkmış oldu. İkinci verilen karardan dönemin Başsavcısının da bilgisi olmadığı iddia edildi. HSK soruşturması sürüyor.

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FETÖ davasından operasyonla kurtarıldı
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