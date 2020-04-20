Yalan terörü bu defa Salda Gölü üzerinden yapıldı!

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Bazı gazeteciler sosyal medyada Mümtaz Şenel ve eşinin vurulmasını dün gece bağlandığı bir televizyon yayınında 'Salda Gölü'nden çalınan kumu geri getireceğiz' sözlerine bağlayarak algı yapmaya çalışırken CHP Milletvekili Mehmet Göker saldırının fuhuş yapılan bir otelin kapatılması olduğunu açıkladı.



SALDA LAKE OTELİ'NİN RUHSATI İPTAL EDİLİNCE...



Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel; mülkiyeti Yeşilova Belediyesi'ne ait olan Salda Lake Otel'in kiracısı olan işletemeciyi otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle uyardı ve 15 Nisan 2020 tarihinde Salda Lake Oteli'nin ruhsatını iptal etti. Azmettiricinin işletme sahibi olduğu üzerinde duruluyor. Otelde, fuhuş yaptırıldığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.



Bazı siyasiler ve gazeteciler; söz konusu saldırının Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in Salda Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia ederek algı operasyonuna imza attı.



CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğraması olayın Salda Gölü'yle alakasının olmadığı bildirildi. Saldırının, Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleştiği ifade ediliyor.





ŞENEL; MÜŞTERİLERİLERİN KİMLİK BİLGİ GİRİŞLERİNİ YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE OTELİN RUHSATINI İPTAL ETTİ

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in; mülkiyeti Yeşilova Belediyesi'ne ait olan Salda Lake Oteli'nin kiracısı olan işletemeciyi otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle uyardığı öğrenildi.

Şenel'in; işletmecinin otel müşterilerilerinin kimlik girişlerini sürekli girmemesi gerekçesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde Salda Lake Otel'in ruhsatını iptal ettiği bildirildi. Azmettiricinin işletme sahibi olduğu üzerinde duruluyor. Otelde, fuhuş yaptırıldığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.





ALGI OPERASYONU YAPAN GAZETECİLER VE SİYASİLER!

Bazı siyasiler ve gazeteciler; söz konusu saldırının Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in Salda Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia ederek algı operasyonuna imza attı.

Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayan siyasiler ve gazetecilerin paylaşımları şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."







CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."



CHP Eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş:

"1-Salda Gölü'nün korunması için canla başla mücadele eden ve dün gece Tele 1 Televizyonu'n'da "Gölün kumunu geri getireceğiz" diyen Burdur - Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi 04.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Çiftin sağlık durumu iyi. Saldırganıı kınıyorum."



BirGün Gazetesi: "Salda Gölü'nün tahrip edilmesine karşı direnen Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi evinde silahlı saldırıya uğradı"

Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz: "Bu da mı olacaktı? Salda gölünün kurtarılması için mücadele veren CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı saat 4'te "Biz polisiz" diyerek eve gelen saldırganlar tarafından vuruldu. Şenel ameliyata alındı, eşi hafif yaralı."





Gazeteci-Yazar Melis Alphan: "Salda Gölü'nün talan edilmemesi için verdiği mücadeleyle tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi, bu sabaha karşı evleri basılarak silahlı saldırıya uğradı. Her ikisi de ameliyata alındı."

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu: "Salda gölünü korumak için mücadele ediyordu. Saldırganlar ve onların bütün bağlantıları açığa çıkartılmalı."



Yeniçağ Gazetesi, internet sitesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak: "Salda Gölü'ne iş makineleriyle girip talan etmişlerdi. Bu skandalı kamuoyuna duyuran gölün bağlı olduğu Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'di. Sabaha karşı "Polisiz" denilerek kapısı çalındı, ama mafyaydı. Dışarı çıkardılar. Kendisine 3 kurşun, eşine 2 kurşun sıktılar!"







'DELİLLER, FUHUŞ NEDENİYLE KAPATILAN OTELİ İŞARET EDİYOR'

Belediye Başkanı Şenel'in talimatıyla bir hafta önce Yeşilova'da bulunan bir otelin fuhuş nedeniyle kapatıldığını belirten Göker, "Beklenen bir olay değil. Bir hafta önce fuhuş yapıldığı için otelin mühürlenmesi ve olayın meydana geliş şekli bununla kaynaklı olduğunu gösteriyor. Adli süreç devam ediyor, Vali ve güvenlik güçleri gereken çalışmaları yapıyorlar. Bilgiler saldırının faillerinin tespit edildiği ve en kısa sürede yakalanacakları yönünde. Tek tesellimiz Belediye Başkanımız ve eşinin sağlıklarının yerinde olması" dedi.



