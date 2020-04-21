Tedbirler meyvesini veriyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün dördüncü kez video konferans yöntemiyle toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.12'de başladı ve 4 saat sürdü. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

REJİM BEDELİNİ ÖDER: (Suriye) Türkiye, Rusya ile vardığı 5 Mart mutabakatını korumakla birlikte rejimin saldırganlığına da geçit vermeyecektir. Rejim böyle devam etmesi halinde çok ağır kayıplarla bedelini ödeyecektir. İdlib'deki ateşkesi bozmak isteyen karanlık güçlere fırsat vermeyeceğiz.

TERÖRÜN BAŞINI EZECEĞİZ: Sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütüne nefes aldırmamakta, başını ezmekte kararlıyız.

MÜCADELEDE 4 ÖNEMLİ BAŞLIK: Koronavirüsle mücadeleyi 4 başlıkla hayata geçiriyoruz. 1- Fiziki mesafe. Sokağa çıkma yasağına kadar tüm sosyal mesafe kanunlarının dikkatlice uygulanması. 2- Sağlık sisteminin kesintisiz işlemesi. 3- Gıda ve temizlik alanları. Üretim ve tedarikte aksama yaşanmamasıdır. 4- Kamu düzeninin bozulmaması.

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VAKA ORANI AZALIYOR: Salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 bine çıkardık. Test vaka oranı azalıyor, iyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

83 MİLYON BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ: Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğe güvenle bakabiliriz.

MAYIS SONUNA KADAR 5 BİN CİHAZ ÜRETECEĞİZ: Hastanelerimizde olağanüstü yoğunluk yaşanmıyor. Bir kez daha tüm sağlık personelimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor. Maskeden tuluma, ilaçtan solunum cihazına kadar hiçbir konuda eksiğimiz bulunmuyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Kolları sıvadığımız tarihten 14 gün sonra bu cihazların üretimine başladık. Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız.

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BAYKAR, ASELSAN VE ARÇELİK'E TEŞEKKÜR: Solunum cihazların teknolojik girişimini gerçekleştiren Biosys'e, Baykar Makina, ASELSAN ve seri üretimi yapan Arçelik'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarı milli teknoloji hamlesinin somut örneğidir. Bugün itibariyle 100 tane cihazı teslim aldık. MKE kurumumuz da geliştirdiği mekanik solunum cihazıyla bu yarıştaki yerini almıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız da prototip seviyesinde bir cihaz geliştirmeyi başardı.

HER MİLLİ KATKI ÇOK ÖNEMLİ: Hastalığa erken müdahalede kullanılan ilaçların üretimine yerli firmalarımız da başladı. Bu kritik dönemde yapılan her milli katkıyı klasik bürokratik anlayışının keyfine bırakılmayacak kadar önemli görüyoruz. Sağlık personeli açısından hayati olan N95 ve N99 maskelerinin geliştirme süreci bitti testlerine başlandı, en kısa sürede üretime geçiyoruz. Türkiye Bilimler Akademisi de Kovid 19 raporuyla önemli bir referans kaynağı oluşturdu.

KAOSA MEYDAN VERMEDİK: Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı bir dönemde, Türkiye en küçük sıkıntıya, kaosa meydan vermeden sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmüştür.

ÇİFTÇİYE MÜJDE: Hazine'ye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kira ödemelerini 6 ay süreyle erteliyoruz.



4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

23-24-25-26 Nisan tarihlerinde yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşacaktır. Amacımız salgının seyrini ülkemizin Ramazan Bayramı sonrası normale dönüşüne imkan verecek seviyeye indirmektir. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz. Tüm sektörler buna hazırlık yapmalı.



YASAĞIN İLK İKİ GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanlığı'nca, yayınlanan genelgeye göre, Ramazan nedeniyle 21 ve 22 Nisan'da market ve bakkallar 08.00-23.00 arası çalışacak. 23 ve 24 Nisan tarihlerinde ise marketler 09.00 ile 14.00 arası açık olacak. Evi yakın olanlar bu marketlere gidebilecek.

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CHP BOZGUNCULUK VE ŞOV PEŞİNDE

Türkiye devleti ve milletiyle elele vererek salgınla mücadele ederken, maalesef CHP'nin başını çektiği bir kesim yine bozgunculuk peşinde koşuyor. CHP'li belediyeler Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin ısrarla salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet değil şov yapmaktır. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmiştir. Buradaki amaç milletimizin takdirle takip ettiği, sağlık, gıda, güvenlik, ekonomik destek, sosyal yardım hizmetlerini itibarsız hale getirmektir. Maalesef salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar.



KORONA KADAR TEHLİKELİ

Biz geliri olmayan vatandaşlarımıza devletin varolan sistemine nakit yardımı yaparken hukukumuza ve inancımıza aykırı şekilde zekat toplama yarışına düştüler. Bu noktada müracaat edilecek tek yer vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli cevabı verir. Devlet kuralları uygulayarak, yardımları tek hesapta toplayınca da paralarımıza el konuldu yalanına sarıldılar. Kimsenin parasına el koymadık. İnsani hareketliliğimiz neyi gerektiriyorsa onu yaptık. Onlar toplu taşıma seferlerini hesapsızca azaltarak halkımızı mağdur ettiler. Karşımızdaki kirli zihniyet kendisine cevap verilmedikçe, azgınlaşmakta, yalanlarının çıtasını yükseltmektedir. Ülkemizin bu hastalıklı siyasetten kurtulması, en az koronavirüsten arınması kadar önemlidir.

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