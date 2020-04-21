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Üyesi Prof. Dr. 'dan açıklaması! Haziran ayını işaret etti...

Türkiye'de ilk vakası görüldüğünden beri yazılı ve görsel basında bilgi verici konuşmalar yapan üyesi Profesör ; açıklamalarında bulundu. Haziran ayını işaret eden Ateş Kara; tedbirlerde bazı azalmaların olacağını belirtirken kimsenin geçen seneki gibi bir yaz olacağını düşünmemesi gerektiğini vurgularken sahillerde iç içe geçmenin olmayacağını ifade etti. Öte yandan iki hafta önce bakkal ve marketlerde yaşanan yoğunluktan sonra yoğun bir vaka zinciri görülmediği ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 10:18 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan son dakika corona virüs açıklaması! Haziran ayını işaret etti...

Tüm dünyada etkisini arttıran nedeniyle tedbirler alınırken 23 - 24 - 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı alındı. üyelerinden Profesör Doktor ve bir diğer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, YouTube üzerinden bir program gerçekleştirdi. En çok gelen sorulardan biri olan ', aşısı ne zaman bulunacak?' sorularına cevap veren bilim insanları Ocak ayından önce aşının bulunmasının pek mümkün olmadığını ifade etti!

PROF. DR. ATEŞ KARA HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ!

Haziran ayında corona virüs tedbirlerinde azalma olacağının altını çizen Prof. Dr. Ateş Kara; geçen yaz gibi bir yaz beklenmemesi gerektiğini ifade ederken 'Yaz aylarında belli miktarda rahatlama olacaktır' dedi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan son dakika corona virüs açıklaması! Haziran ayını işaret etti...
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