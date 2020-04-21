Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan son dakika corona virüs açıklaması! Haziran ayını işaret etti...

Tüm dünyada etkisini arttıran corona virüs nedeniyle tedbirler alınırken 23 - 24 - 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Ateş Kara ve bir diğer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, YouTube üzerinden bir program gerçekleştirdi. En çok gelen sorulardan biri olan 'Corona ne zaman bitecek, aşısı ne zaman bulunacak?' sorularına cevap veren bilim insanları Ocak ayından önce aşının bulunmasının pek mümkün olmadığını ifade etti!

PROF. DR. ATEŞ KARA HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ!

Haziran ayında corona virüs tedbirlerinde azalma olacağının altını çizen Prof. Dr. Ateş Kara; geçen yaz gibi bir yaz beklenmemesi gerektiğini ifade ederken 'Yaz aylarında belli miktarda rahatlama olacaktır' dedi.