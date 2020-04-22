Kaftancıoğlu’nun terör sicili kabarık

Türkiye'deki terör örgütlerinin savunuculuğu üstlenen CHP'li Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C'nin ölüm orucunca ölen Helin Bölek için CHP amblemli taziye mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için de sosyal medya hesabından ileti paylaşmış olan Kaftancıoğlu, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" dedi. Bir teröristte komutan diyen Kaftancıoğlu, vatan için şehit olanların şehadetini ise dalga konusu yaptı.





ŞEHADET MAKAMINI YERDİ

Terör örgütlerine karşı mücadele edip şehit olan kolluk kuvvetlerinin şehadetine bile tahammül edemeyen Kaftancıoğlu, "Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık!" demişti.





DHKP-C MENSUBUNUN ÖLÜM ORUCUNU KUTSADI

Ancak CHP'li Kaftancıoğlu, DHKP-C'li Helin Bölek'in terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucuna başlamasına ve ölümünün ardından etrafında örgüt mensupları tarafından halay çekilmesini ise bir insanlık örneği olarak gördüğünü sosyal medya paylaşımından gösterdi.



CHP KADIN KOLLARI BAŞSAĞLIĞI MESAJINI CHP LOGOSUYLA DUYURDU



CHP'nin Kadın Kolları'nın hazırladığı DHKP-C terör örgütü mensubu olan Helin Bölek'in ölümünün ardından başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu da paylaşmıştı.

DEVLETE KATİL DEDİ

Gezi kalkışmasında terör örgütlerinin İstanbul'u yakıp yıkmasına destek olan Kaftancıoğlu, "Devlet katil değil seri katil…" diyerek Türkiye devletine karşı düşmanlığını sürdürdü. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na terör örgütlerini desteklemesinden kaynaklı sosyal medyada tepkiler yağıyor.





TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN CEZA ALMIŞTI



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan 9 yıl 20 gün hapis cezası almıştı. Mahkeme kararında, Canan Kaftancıoğlu'nun PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız'a ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay ceza vermişti.







TOPLAMDA 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ALMIŞTI



Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, 'Kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme' suçundan 1 yıl 16 ay ceza almıştı.



'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan ise 2 yıl 8 ay cezalar aldı. Kaftancıoğlu, tüm cezaların toplamında 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.









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