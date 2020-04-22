Son dakika: Aile hekimi Kovid-19’dan hayatını kaybetmişti, adı sağlık merkezinde yaşayacak

İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan ve görevi başında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın çalıştığı aile sağlık merkezinin adının değiştirilmesi talimatını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabından vefat eden Dr. Kalaycı'nın adının çalıştığı Aile Sağlık Merkezinin adının İstanbul Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlık Merkezi olarak değiştirildiğini duygulu bir mesajla duyurdu.

YAVUZ KAYALCI'NIN ADI VERİLDİ

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi: " Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi."

Salih Memişoğlu resmi hesabından "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'nın talimatlarıyla, görevi başındayken Kovid19'dan hayatını kaybeden Aile Hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi. Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin!" dedi

KIZLARIMA SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ?

Doç. Dr. Erdinç Nayır yaptığı açıklamada, eşinin ve kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurmuştu. Koronavirüs salgınında annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı ise "kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" olmuştu.

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