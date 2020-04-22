Son dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimi doları nasıl etkiler? Kredi faizleri düşecek mi? Faruk Erdem'den SABAH'a özel açıklamalar!

Merkez Bankası politika faizi ile ilgili kararını açıkladı. Beklentilerin üzerinde indirime giden Merkez Bankası, 100 baz puan indirim yaptı. Politika faizi son indirimle birlikte 8,75'e kadar çekildi. Dolar 7 TL bandının hemen altında bir hareketlenme gerçekleştirse de çok sert bir etki görülmedi. Merkez Bankasının faiz indirimini Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim GAzetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem sabah.com.tr okuyucuları için değerlendirdi. Erdem, doların sınırlı bir yükseliş gerçekleştireceğini ifade etti, kredi faizlerinde indirimin yolda olduğunu ifade etti. İşte Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"BEKLENTİNİN ÜZERİNDEKİ İNDİRİMLER DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, piyasadaki 50 baz puanlık beklentinin üzerinde bir indirime gidilmesine şaşırmadığını söyledi. Erdem, Merkez Bankası'nın daha önce de bu tarz adımlar attığını ifade ederek, "Merkez Bankası 17 Mart'taki Para Politikaları Kurulu Toplantısı'nda da benzer bir karar almıştı. Yine beklenti 50 baz puan indirimdi. Ancak Merkez Bankası, 100 baz puan indirim yapmıştı. Bu nedenle karar çok şaşırtıcı değil." dedi.

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"DOLARDA ETKİSİ SINIRLI OLUR"

Erdem, faiz indiriminin ardından herkesin merak ettiği, 'Dolara yansıması nasıl olacak?' sorusunada yanıt verdi. Erdem, "Dolara yansımasının çok olacağını düşünmüyorum. Sınırlı bir yansıması olacaktır. Piyasa olumsuz karşılamayacaktır faiz indirimini. Dolarda sert bir dalgalanma beklemiyorum" diye konuştu.

"TÜKETİCİ VE TİCARİ KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEKTİR"

Erdem, bir diğer merak edilen konu olan 'Kredi faizleri düşecek mi?' sorusuna da yanıt verdi.

Erdem kredilerle ilgili beklentilerini şu ifadelerle anlattı:

BDDK'nın özel bankalar için attığı bir adım vardı. Kredi hacmini yükseltti. Özel bankalar bu nedenle kredi vermek isteyecek. Daha fazla kredi vermek için de Merkez Bankası'nın bu indirimi ile faizlerini biraz daha düşürecektir. Kredi faizlerinin düşeceğini öngörüyorum. Kamu bankaları da tüketici ve ticari kredilerde bir faiz düşüşüne gidecektir.