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Türk sağlık sistemine hayran kaldılar! "Bu imkanlar ve 'da yok"

International, Cerrahpaşa Hastanesi'nde yaptığı çekimde, 'deki sağlık sistemiyle ve ülkelerini kıyasladı. CNN'in haberinde, Türkiye'de vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtilirken, "Avrupa'daki ya da ABD'deki gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 22:48 ABONE OL
Türk sağlık sistemine hayran kaldılar! Bu imkanlar ABD ve Avrupa'da yok

ABD medya kuruluşu CNN International, Türkiye'deki en yoğun hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüsle mücadeleyi yerinde görüntüledi.

CNN muhabiri, çekim esnasında burada görevli sağlık çalışanlarıyla da röportaj yaparken, Türkiye'deki hastane ve ekipmanlarla ABD ve Avrupa ülkelerindeki imkanları kıyasladı.

CNN'den Türkiye'deki koronavirüs mücadelesine övgü | Video

Yapılan çalışmaları CNN muhabirine anlatan Dr. Dikmen "Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇELİKTEN YAPILMIŞ SİNİRLERİ VAR"

CNN muhabiri çalışmalar hakkında bilgi alırken "Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var.

"ÇALIŞANLARIN MORALİ YÜKSEK"

Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Hastanenin kapasitesi her gün artan pozitif vakaya göre baskı altında değil" yorumlarına yer verdi.

"YATAK VE TIBBİ MALZEME SORUNU YOK"

CNN'in haberinde, Türkiye'de vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtilirken, "Avrupa'daki ya da ABD'deki gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" ifadeleri kullanıldı.

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Türk sağlık sistemine hayran kaldılar! "Bu imkanlar ABD ve Avrupa'da yok"
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