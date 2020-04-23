CNN'den Türkiye'deki koronavirüs mücadelesine övgü | Video

ABD medya kuruluşu CNN International, Türkiye'deki en yoğun hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüsle mücadeleyi yerinde görüntüledi.

CNN muhabiri, çekim esnasında burada görevli sağlık çalışanlarıyla da röportaj yaparken, Türkiye'deki hastane ve ekipmanlarla ABD ve Avrupa ülkelerindeki imkanları kıyasladı.

Yapılan çalışmaları CNN muhabirine anlatan Dr. Dikmen "Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇELİKTEN YAPILMIŞ SİNİRLERİ VAR"

CNN muhabiri çalışmalar hakkında bilgi alırken "Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var.