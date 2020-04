Bu gurur hepimizin Türkiyem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında hizmete giren ilk etabının açılışı ve yerli ve milli solunum cihazı teslim törenine video konferansla katıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililerin hastane ve yerli solunum cihazları hakkında brifing verdiği törende Başkan Erdoğan vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

KENDİMİZE VE DOSTLARIMIZA YETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ: Aziz milletim, sevgili İstanbullular... Dünyanın koronavirüs salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir. İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar (20 Nisan 2020 Pazartesi) | Video

TÜRKİYE AYAKTA DURARAK GÜCÜNÜ GÖSTERDİ: Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla reformlarla hem altyapıyı hem de sistemi güçlendirdik. Gelecek nesiller de bunlarla iftihar etsin. Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamında kalmayan neredeyse kimse yoktur. Herkesi bu şemsiyenin altına topladık. Eskiden kelimenin tam anlamıyla dökülen hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık hayalimiz olan şehir hastanelerini kurduk. 'Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir' dedik ve her geçen gün bunları yapacağız.







BATI ÜLKELERİ HASTANEDE PARA İSTİYOR: Salgın süreci Türkiye'nin altyapısının gücünün yanı sıra sağlık altyapısının ücretsiz verilmesinin de önemini göstermiştir. Türkiye'de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca erişimin Batı ülkelerinde nasıl büyük meblağlarla mümkün olduğunun örneklerine her gün rastlıyoruz. Ülkemizde 1.5 milyon vatandaşımızın ücretsiz şekilde evde bakım hizmetini alabildiğini söylediğimiz Batılı dostlarımız sadece buna bile inanmakta güçlük çekiyor. Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastaneler ülkemizdeki şehir hastanelerinin standartlarına ancak erişebiliyor.







GÖREVE GELDİĞİMİZDE DOĞRU DÜRÜST AMBULANS YOKTU: Göreve geldiğimizde Türkiye'de doğru dürüst ambulans bile yoktu. Türkiye bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarından birine sahip. Sağlık çalışanlarımızın sayısını, son alımlarla 1 milyon 400 bine yaklaştır.

EN ÜCRA İLÇELERE KADAR ULAŞTIRDIĞIMIZ SAĞLIK HİZMETLERİNDE DESTAN YAZDIK: Bugün 1526 hastane, yaklaşık 4 bin tedavi kurumu, 15 binin özellikle 1. derece sağlık kuruluşu ile milletimize ülkenin her köşesinde sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık harcamalarına ayırdığımız 190 milyar lirayla hizmette adeta destan yazdık. Ventilatörde dünyadaki sıkıntı biz de yok, örnek olacağız.







YOLU YARIM YAMALAK BIRAKAN BİR BELEDİYE VAR

Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Biz Ulaştırma Bakanlığı'mızı devreye soktuk. Bir taraftan yolunu yapıyoruz, bir taraftan metrosunu da yapıyoruz. Hastanenin yanına metro da gelecek. Hastanemizin ulaşımda hiçbir sıkıntısı olmayacak.



8 ŞEHİR HASTANESİ DAHA AÇACAĞIZ

Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. Bunun dışında da yine bazı şehirlerimizde şehir hastanelerimizi inşa edeceğiz. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı hedefliyoruz. Derince'de devlet hastanesinin yanında yine 250 yataklı bir hastaneyi orada da aynı şekilde inşa ediyoruz. Sultan Abdülhamid'in Hadımköy'de inşa ettiği bir hastaneyi 150 odalı, şu anda bunun da restorasyonu yapılıyor. Tarihi toprağa gömmeyelim, yararlanalım.







CUMHUR İTTİFAKI BUNUN İÇİN VAR

Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde, ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için her birlikte daha çok çalışacağız. Bir olmaya, beraber olmaya, iri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya çok büyük önem veriyoruz. Cumhur İttifakı bunun için var. Sayın Bahçeli ile elele vermiş olduğumuz dayanışmayla ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız.



AVRUPA'NIN TEK KAMPÜSTE EN FAZLA YOĞUN BAKIMA SAHİP HASTANESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılış töreninde Başakşehir Şehir Hastanesi'yle ilgili bilgiler verdi.

Hastanenin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak. Bina 2 bin 68 deprem izolatörünün kullanıldığı tek blokta en büyük yapı. Acilde müşahede ve müdahale için 60'a yakın yatak var. Bütün şehir hastanelerinde olduğu gibi, tüm yatakları yoğun bakım altyapısına sahip. Hepsi yoğun bakım olarak kullanılıp, dünyada başka bir örneği yok. 456 yoğun bakım yatağın birer ventilatörü var. Yerli ventilatörler de bugün kullanıma hazır.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar | Video

YATIŞ KARARI VERİLEN KORONA HASTALARI NAKLEDİLECEK: Hastane tam kapasiteli 15 Mayıs'ta açılacak. Şimdilik pandemi hastaları hedeflendiği için yatış kararı verilmiş koronavirüs hastalarının nakledilmesi planlandı. Sterilizasyon son derece önemli. Sterilazyon ünitesinde 150 çalışan hizmet veriyor. Her süreç dijital olarak takip ediliyor.

İMMÜN PLAZMA İŞLEMİ DE YAPILACAK: Hastanede immün plazma için de kan transfüzyon işlemi için donanımın hazır.

GÜVENLİ LİMAN OLACAK: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda iki büyük sağlık üssümüz olacak. Salgınla mücadelede şehir hastaneleri güvenli liman oldu.



"BU AYIP CHP'YE YETER"

Devlet milyonlarca liralık yatırımla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirirken, hastane bağlantı yollarını yapmayan CHP'li İBB yönetimi ise "bütçemiz yok" bahanesine sarıldı. Yolları Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı yaptı. Binlerce vatandaş, yatırıma köstek olan CHP'ye 'Bu ayıp size yeter' diyerek tepki gösterdi. Barış SAVAŞ/SABAH

1000 yataklı corona virüs hastanesi için çalışmalar son sürat! O bölümler de görünmeye başladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı'nda...

Türkiye'nin dev kapasiteli yeni Başakşehir Şehir Hastanesi sosyal medyada trend oldu!